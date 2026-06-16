Назначена дата выборов в депутаты Госдумы и ЗакСО

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Государственной думы в 2026 году. Документ был опубликован 16 июня на официальном портале правовой информации.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва на 20 сентября 2026 года», — говорится в тексте указа.

Выборы в Государственную думу проходят каждые пять лет. Последний созыв был избран в сентябре 2021 года.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила в Telegram-канале ЦИК, что подготовка к предстоящим выборам начнётся с 16 июня. С этого момента начнутся организационные мероприятия, включая работу избирательных комиссий и выполнение необходимых процедур для голосования.

Законодательное собрание Свердловской области также сегодня приняло постановление о назначении выборов депутатов регионального парламента на 20 сентября 2026 года. В Свердловской области предстоит избрать 50 депутатов: 25 по партийным спискам и 25 по одномандатным округам. Организацией выборов занимается Избирательная комиссия Свердловской области.

Выдвижение кандидатов начнётся на следующий день после публикации постановления о назначении выборов.