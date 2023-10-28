Улица Кочковатка: от унылого захолустья — обители пьяниц, татей и бобылей до проспекта с Центральной библиотекой и кинотеатром 

Некоторые старые названия тагильских улиц вызывают улыбку не только у гостей города, но и у коренных жителей: Балагуровка, Забегайка, Ерзовка. Откуда и когда взялись эти названия, мало кто помнил уже к началу XX столетия. А в советский период все улицы с необычными названиями были переименованы, а некоторые неоднократно. Зачем и с какой целью переименовывались улицы, названия которым давал сам народ, сейчас никто не скажет: людей, принимавших эти решения давно уже нет, а документы, связанные с этими переименованиями, пылятся в архивах (ЦДООСО или ГАСО). Улица Кочковатка тоже дважды меняла своё название. В 30-х годах прошлого века её нарекли Привокзальной, а в 1957-м улицу «повысили в звании» и переименовали в проспект Строителей.

Появление этой улицы ряд историков связывает с введением в строй Уральской горнозаводской железной дороги и открытием в Нижнем Тагиле железнодорожной станции. Считается, что улица связывала железнодорожный вокзал и деловую часть Нижнетагильского заводского посёлка. Но стоит заметить, что проехать по Кочковатке напрямую от вокзала до заводоуправления в последней четверти XIX столетия было весьма проблематично из-за кладбища, простиравшегося от заводского госпиталя до того места, где ныне стоит здание горного техникума. А доступные на сегодняшний день архивные документы говорят о том, что основной поток продукции тагильских заводов двигался до железнодорожной станции по улицам Заводской (Горошникова) и Товарной (позднее — Транспортной, ныне застроенной).

Что касается названия Кочковатка, тагильские краеведы объясняют его тем, что местность, по которой пролегала улица, была заболочена, изобиловала ключами, бьющими из-под земли, и кочками. Известно, что во второй половине XVIII века главный заводской приказчик Матвеев писал Демидовым в Санкт-Петербург: «Места оныя для землепашества и постройки чего-либо не угожи, ибо земля здесь болотна да кочковата из-за многих ручьёв и ключей».

В те времена на «неугожие» места селили, как правило, законченных пьяниц, взятых на поруки татей да вышедших в тираж бобылей, поэтому нетрудно представить, кто населял улицу в момент её формирования. Впрочем, есть и другая версия. Такое название появилось благодаря кордонно-ахтубинским казакам, проживавшим в небольшой деревне Кочковатка в Астраханской губернии и нанятым Никитой Акинфиевичем Демидовым для охраны дорог, связывающих уральские заводы. Эта версия почему-то не рассматривается тагильскими краеведами, хотя в архивах Астраханской области сохранились документы, свидетельствующие в её пользу.

Открытие в 1878 году железнодорожной станции в непосредственной близи от улицы несколько изменило её репутацию. Кроме постоялого двора и кабака, имевшего дурную славу, здесь появились лавки, где шла торговля дорожными и мелочными товарами. А в районе пересечения Кочковатки с улицей Басаниной даже жили какие-то купцы.

«Улица выглядела уныло и нелепо, пышно начинаясь площадью с вокзалом и заканчиваясь погостом. Народ, проживающий здесь, в большинстве своём был груб, пьян и нелюдим. Хлеб здесь стоил немного дороже, а водка немного дешевле. Порой в местных лавках не было самого необходимого: керосина, сахара, табаку», — писал известный тагильский экономист и этнограф Василий Дмитриевич Белов.

Октябрьская революция положила начало изменениям в облике Кочковатки. В 1922 году здесь была построена и открыта начальная школа, недолгий период НЭПа отметился появлением нескольких частных магазинов и рынка, дожившего до начала 1960-х годов, а в 1936-м, после утверждения генерального плана развития города, Кочковатку торжественно переименовали в Привокзальную. Любопытно, что это название не запомнилось тагильчанам, улицу вплоть до её второго переименования в проспект Строителей так и называли Кочковаткой. Согласно плану развития города, улицу должны были застроить 4- и 5-этажными сталинками и озеленить, также по ней предполагалось пустить движение общественного транспорта. Но реализовать запланированное помешали сначала нехватка строительной техники, а затем Великая Отечественная война. Поэтому свой нынешний облик бывшая Кочковатка начала обретать уже после войны.



Проспект Строителей (фото Бориса Погорелова, 1972 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/agrc79/76626567/1952337/1952337_original.jpg)



В январе 1945-го советское правительство выделило городу лимиты на строительную технику и средства на постройку капитального жилья общей площадью более 84 тысяч квадратных метров, а также на развитие городского хозяйства — строительство водопровода и канализации, на проектировку и строительство детских садов и учреждений культуры. В первых числах января 1947 года в Нижний Тагил начала поступать современная на то время строительная техника: канавокопатели, самоходные катки, экскаваторы с увеличенной ёмкостью ковша, автогрейдеры, растворонасосы, бульдозеры, башенные краны. В город стали прибывать рабочие строительных специальностей, откликнувшиеся на оргнабор по линии Министерства трудовых резервов. Работы на строительных площадках стало возможно вести в две и даже в три смены.

Бывшую Кочковатку начали застраивать только в 1950 году. Отчасти задержка строительства объяснялась работами по осушению некоторых участков улицы, а отчасти — изъянами в самом генеральном плане развития города. Окончательный вариант застройки улиц Карла Маркса, Ленина, Привокзальной, Октябрьской Революции, Мира утвердили лишь в 1954 году, после нешуточных ведомственных баталий.

Первым был построен дом № 10, выросший напротив колхозного рынка. В высоком первом этаже дома был открыт большой продуктовый магазин, который славился широким ассортиментом.



Вид на дом № 10 на пр. Строителей (фото А. Ф. Кожевникова, 1962 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//30-Perekrjostok-pr.-Stroitelej-i-ul.-Mira.-Foto-Kozhevnikova-A.-F.-aprel-1962-g.jpg)



Позднее, с появлением такого же дома напротив, местные жители прозвали эти здания «подковой», и вскоре прозвище намертво приклеилось к магазину. Тут же, между рынком и домом № 10, была организована конечная остановка автобусов.

Фото А. Ф. Кожевникова, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//32-N-Tagil.-Perekrestok-pr.-Stroitelej-i-ul.-Mira.-Konechnaja-ostanovka-avtobusov..jpg) Фото А. Ф. Кожевникова, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//31-Pr.-Stroitelej.-Rynok-Kochkovatka-sushhestvoval-s-1929-goda.-Byl-snesjon-v-1963-godu..jpg)

В 1956 году были построены ещё два дома по чётной стороне — № 4 и 8, а в 1957-м был сдан первый в истории города 7-этажный дом (№ 6) с лифтом и мусоропроводом. Дом № 6 прославился ещё и тем, что в нём открылся первый в Нижнем Тагиле магазин самообслуживания.



Дома № 4, 6 и 8 на пр. Строителей (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Prospekt-Stroitelej.jpg)



В том же 1957 году Привокзальная была переименована в улицу Строителей. Два года спустя была сдана вторая семиэтажка (пр. Строителей, 2), выходящая на Театральную площадь, улицы Ленина и Строителей. В этом доме разместились кинотеатр «Родина» и магазин диетических продуктов. К слову, дом № 2 мог бы войти в эксплуатацию гораздо раньше, если бы не попал на глаза областным партийным чиновникам, взявшимся рьяно исполнять постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 1871 «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Почти два года понадобилось тагильским проектировщикам, работникам исполкома и секретарям горкома партии, чтобы убедить вышестоящие органы в том, что «здание не является образцом утраченного актуальность стиля монументального классицизма».

Вид на дом № 2 (фото Владимира Вороненко / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//114-Nizhnij-Tagil.-Arhiv-Vladimira-Voronenko..jpg) Магазин «Диетические продукты» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/imgbook7/1113.jpg)

В этот же период — с середины 1950-х и до начала 1960-х — строились и вводились в строй дома № 22, 24 и 28 по чётной стороне бывшей Кочковатки и 5-этажная «пятиблочка» по нечётной стороне (пр. Строителей, 27). На первых этажах этих зданий были открыты домовая кухня, магазин «Обувь», кафе-мороженое, ателье по пошиву верхней одежды, магазин Горплодовощторга и другие. К застройке нечётной стороны проспекта приступили только в конце 1950-х. Но из-за сложного рельефа местности и перебоев с материалами работы затянулись ещё на четыре года, активное строительство здесь началось лишь в 1961-м.



Вид на проспект Строителей в конце 1959 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//30-Nizhnij-Tagil.-Prospekt-Stroitelej.-Samyj-konec-1950-nachalo-1960-godov...jpg)



Во многом задержки были связаны с изменениями в генеральном плане застройки города и заменой шлакоблочных жилых зданий более дешёвыми каркасно-панельными домами, прозванными в народе хрущёвками. Любопытно, что хрущёвки здесь изначально предназначались для отдельных категорий совслужащих: учителей (дом № 5), врачей (дом № 7), работников сферы торговли и бытового обслуживания (дом № 13). Таков был тренд тогдашней власти. Правда, продержался он недолго — до осени 1964 года.



Дом № 13 на пр. Строителей (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_o26.jpg)



Исключением из однообразной массы хрущёвок нечётной стороны улицы стал дом № 1, который был сдан в 1963 году. На первых двух этажах здания планировали разместить Центральную городскую библиотеку. Она распахнула свои двери для тагильчан лишь год спустя, после сдачи дома в эксплуатацию. По городу ходили слухи, что помещения ЦГБ хочет забрать горком партии и горисполком, но они не подтвердились. Много лет спустя выяснилось, что на библиотеку никто не покушался: просто централизация библиотечных фондов и оборудование мест их хранения заняли почти 11 месяцев.

Строительство дома № 1 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_o27.jpg) Строительство дома № 1 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_o28.jpg)

Остальные дома по обеим сторонам проспекта строились в основной своей массе по типовым проектам и вводились в эксплуатацию в период с 1963 по 1967 год. Приоритет в те годы отдавался строительству жилья, а возведение отдельных зданий соцкультбыта отходило на второй план. Магазины, ателье, приёмные пункты химчисток, ремонта обуви, одежды и пункты проката и ремонта сложной бытовой техники зачастую размещались в жилых домах, на первых или цокольных этажах. Не были исключением и жилые дома на проспекте Строителей.

В новейший период истории проспект Строителей не раз пытались реконструировать. Хотели сделать его пешеходным (вроде московского Арбата) и открыть на нём несколько блошиных рынков, а территорию отдать свободным художникам и музыкантам. В начале 1990-х существовали планы переноса сюда делового центра. Одно время отцы города выступали с идеей открыть на проспекте ресторан быстрого питания McDonald’s. Но многие планы так и остались на бумаге. Реконструкция коснулась только проезжей части, которую расширили за счёт зелёных зон, отделявших тротуары проспекта от дороги.



Проспект Строителей (фото неизв. автора, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Prospekt-Stroitelej.-3.jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»