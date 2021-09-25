Город и его люди. Купцы Головановы

Было бы ошибкой считать, что историю нашего города писали только господа заводовладельцы, люди искусства или руководители предприятий. В летопись Нижнего Тагила вписали свои строки мастеровые и углежоги, плотинные и горщики, приказчики и священнослужители — каждый, кто в течение 300 лет трудился и жил здесь, в самом сердце Среднего Урала.

Славился наш город и своим купечеством. Истории тагильских купцов интересны ещё и тем, что практически все они вышли из крепостных либо посессионных крестьян, получивших «свободу от заводов» по милости заводчиков или в результате реформ 1860-х годов. Одними из таких купцов были Головановы, чьи мастерские и лавки находились в Салде, Черноисточинском, Екатеринбурге и, конечно, в Нижнем Тагиле.



Улица Александровская — центр купеческой торговли Нижнетагильского посёлка в конце XIX — начале ХХ века

(фото: неизв. авт., 1910–1914 гг. / общ. достояние)



История появления Головановых в демидовских вотчинах на Урале берёт своё начало в первой половине XVIII века, когда демидовские сторожа выловили в лесах вблизи Невьянского завода беглого нижегородского государевого крестьянина Акима Головина с женой и сыновьями. Бежал Аким Головин от неурожаев, случившихся в родной деревне Кошелевой Балахонского уезда, и от произвола никонианцев, надеясь прокормиться «за Камнем» и обрести свободу верить в Бога по старому обряду. Демидовские приказчики предложили Акиму остаться при заводах, заверив, что «от Демида нет выдачи» и что на заводах люди старой веры пользуются уважением. Узнав, что Аким Головин знает кузнечное ремесло, беглых оставили при заводе, записав как Головановых.

Вскоре выяснилось, что один из сыновей Акима Голованова, Пётр, «к железному делу имеет способности». Его перевели на Нижнетагильский завод, где не хватало молотовых мастеров. В Нижнем Тагиле Пётр Акимович прожил и проработал до 1760 года, с годами снискав уважение заводских работных и приказчиков. О том, что Пётр Голованов был одним из самых уважаемых мастеров на Нижнетагильском заводе, говорит и тот факт, что отдельным распоряжением ему было позволено «отстроиться за свой кошт» на улице Тагильской, где землю под застройку давали лишь тем заводчанам, кто «званием или заслугами перед заводами был отмечен»*.

В 1760 году Никита Акинфиевич Демидов начинает строить на реке Салде железоделательный завод по переработке чугуна в железо кричным методом. Новому заводу были крайне нужны опытные молотовые мастера с подмастерьями, и Пётр Акимович с детьми переезжает в Нижнюю Салду.



Нижне-Салдинский завод (фото: неизв. авт., конец XIX в.)

(https://uraloved.ru/images/starie-foto/sv-obl/salda/salda-st-20.jpg)



В «ревизской сказке» Нижнесалдинского завода 1763 года есть следующая запись: «Переведённые с Нижне-Тагильского заводу престарелый молотовой мастер Пётр Акимов Голованов, 68 лет, вдов; и у него дети: мастер Семён, 32 года, мастер Пётр, 30 лет, подмастерье Савелий, 22 года, и работник Ерофей, 20 лет».

Петра Акимовича Голованова и считают основателем династии Головановых, состоящей более чем из 500 человек, живших в XVIII, XIX и ХХ веках в Нижней Салде и Нижнем Тагиле, а ныне живущих на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и даже в Австралии.

По ревизии 1763 года Головановы числились как «отданные по указам и сверстанные равно с крепостными». В 1782 году статус их изменился и они значились уже как «вечноотданные по указам и счисленные равно с крепостными», а по ревизии 1811-го — «сравненные с крепостными», каковыми и являлись до начала реформ 1861 года. Все Головановы были заняты на заводских работах в разных цехах и на вспомогательных работах. Всего с 1854 по 1861 год на заводах в Нижней Салде работало 37 человек с фамилией Голованов. Работали они в рельсобалочном и листопрокатном цехах; правильщиками и катальщиками; мастерами и подмастерьями второй и третьей статьи. Есть сведения и о том, что Головановы брали на заводе небольшие подряды на поставку древесного угля.

Не сторонились Головановы и общинной староверческой деятельности. Так, четверо салдинских Головановых — Яков Тимофеев, Иван и Авраам Григорьевы и Никита Степанов — были чтецами в единоверческих часовнях в Нижней и Верхней Салде, числились в штате и получали жалованье от владельцев заводов. Тимофей и Александр Григорьевы Головановы, а также Степан Степанович Голованов отстаивали Нижнесалдинскую старообрядческую часовню, с которой в 1828–1830 годах вышел скандал, похожий на инцидент с рябининской часовней в Нижне-Тагильске. Братья писали челобитную императору по этому поводу и добились возвращения часовни верующим**.

Это именно «благодаря» им появился именной указ Государя Императора Павлу Николаевичу Демидову, в котором повелевалось «не назначать раскольников на должности управляющих и приказчиков, а выбирать на сии должности православных»***.

Несмотря на статус крепостных, Головановы, как мастера, имели на демидовских предприятиях ряд привилегий. Одним из них — правом получить образование в заводских школах и училищах — воспользовались практически все Головановы, другой привилегией — иметь собственное дело не в ущерб заводским работам — примерно половина представителей рода. В Нижнесалдинском заводе были наиболее известны несколько семей Головановых. Например, семья Григория Голованова занималась бурачным промыслом, Панфил Голованов с сыновьями славились своими изделиями из железа и меди, Андрей Голованов был известен как кожевенных дел мастер. Свой «бизнес» и стал впоследствии основой купеческой деятельности мастеровых Головановых.

Получив освобождение от крепостной зависимости в 1861 году, Головановы не сразу покинули заводы. Ещё несколько лет они продолжали работать на Демидовых, теперь уже как подрядчики. Это было выгодно: главное правление заводов Нижнетагильского округа предлагало за подряды хорошие деньги. И всё-таки 10-12 лет спустя бывшие демидовские крепостные Андрей и Панфил Головановы открывают в Нижней Салде свои лавки. Первый — кожевенную, второй — метальную. Оба купца были уже людьми пожилыми, поэтому непосредственно делами стали заниматься их сыновья.

Кожевенный промысел возглавил Пётр Андреевич Голованов. По зимнику он ехал в северные уезды Пермской губернии, где закупал козьи, воловьи, лосиные шкуры. Дома он их обрабатывал и передавал надомным работникам, которые шили из них фартуки и рукавицы для литейщиков и кузнецов Нижнесалдинского завода. Кроме того, пошивались сбруи, тапочки, перчатки, а затем продавались в лавках или на ярмарках в Нижней Салде, которые проходили регулярно в мае и декабре. В 1875 году Пётр Андреевич Голованов был уже известным купцом в Нижнетагильском заводском округе. Развивая своё дело, Пётр Голованов берёт несколько подрядов на поставку изделий из кожи на Выйский и Нижнетагильские заводы и выполняет их раньше срока. В 1878 году он выкупает грамоту «на усадебную оседлость», то есть на право владения землёй в Нижнем Тагиле, и отстраивает усадьбу на улице Тагильской (нынешний адрес — ул. Тагильская, 21), на том же самом месте, где когда-то проживал его прадед. Дом № 21 на улице Тагильской сохранился до наших дней, но трудно сказать, тот ли это дом или он построен позднее.



Дом на участке П. А. Голованова (фото: Yandex, 2013 г.)

(https://maps.yandex.ru)



Правда, усадьба вскоре стала филиалом его «фирмы»: во дворе дома были установлены огромные чаны для замачивания и травления шкур, круговая «мялка» кож с конным приводом и другое оборудование для последующей обработки, сушки и окраски кож.

Поначалу Пётр Андреевич записался купцом III гильдии, но через несколько лет, расширив своё дело, перезаписался «для солидности» во II гильдию. Сделано это было потому, что Голованов собирался принять участие в Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке, подготовка к которой шла на Урале несколько лет. На выставке, состоявшейся в 1887 году, Пётр Андреевич был награждён бронзовой медалью Министерства финансов «за удовлетворительную выделку кож». И на последующих Всероссийских выставках — в 1882 году в Москве, в 1896-м в Нижнем Новгороде, в 1908-м в Нижнем Тагиле и в 1910 году в Омске — кожи купца Голованова пользовались успехом. Пётр Андреевич уже представлял свои лосиновые, оленьи и опойковые кожи в Москве на Всероссийской промышленной выставке.

В 1908 году ряд губернских газет опубликовали заметку следующего содержания:

«На кустарной сельскохозяйственной выставке в Нижнем Тагиле крестьянин Голованов П. А. представил кожу горного козла, выделанную на замшу, стоимостью 3 рубля, а также волиневую замшу по 9 рублей, лосиновую замшу по 20 рублей, 3 пары лосиновых замшевых рукавиц по 1 рублю 20 копеек/пара. За выделку замшевых кож Голованов П. А. был отмечен экспертным отзывом Министерства финансов».

По рассказам родственников, Пётр Андреевич представлял свои кожи и на Парижской выставке 1900 года, где якобы был награждён золотой медалью. Кожевенным делом в Салде занимались также брат Петра Голованова, Григорий, и двоюродный брат Константин Фёдорович Голованов. До глубокой старости Пётр Андреевич не выпускал из рук бразды правления семейным бизнесом, постоянно разъезжая между Нижней Салдой и Нижним Тагилом.

С нашим городом его связывали ещё и родственные узы. Пётр Андреевич был женат на дочери тагильского крестьянина Прохора Лапина. Его младшая сестра, Александра Андреевна, вышла замуж за торговца мукой мещанина Иллариона Евстигнеевича Лебедева, чей дом до сих пор стоит на перекрёстке улиц Карла Маркса и Первомайской. Старшая дочь Петра Андреевича, Агриппина Петровна, вышла замуж за проживающего в Нижнем Тагиле выходца из Владимирской губернии Якова Павловича Всехвальнова, владельца галантерейного магазина. Младшая дочь, Зинаида, была выдана замуж в Нижний Тагил за сына владельца сундучной фабрики Петра Яковлевича Кокушкина — Фёдора. Семейство Кокушкиных в Нижнем Тагиле славилось ещё и лудильным делом: их ковши, кастрюли, сбитенники успешно продавались не только на Урале и в Сибири, но и в Средней Азии. После смерти свёкра сундучным и лудильным бизнесом стала заниматься именно Зинаида. Она добилась ещё более впечатляющих успехов, расширив географию поставок сундуков и кастрюль до Москвы и Хабаровска.



Пётр Андреевич Голованов (во втором ряду, в центре) в кругу тагильских родственников (фото 1911 г. / общ. достояние)



Сам Пётр Голованов помногу жертвовал на богоугодные заведения в Салде и в Тагиле, вместе с дочерьми, Зинаидой и Агриппиной, входил в попечительский совет начальной земской школы и земского училища. Именно на деньги Петра Андреевича и Зинаиды Петровны были отстроены и оборудованы учебно-показательные мастерские земского училища на Вые.

На рубеже XIX и ХХ веков в деловом сообществе Нижнетагильского посёлка появляются ещё два представителя большого рода Головановых — братья Степан Панфилович (1840–1917) и Лукиян Панфилович (1844–1923) Головановы.

Степан Панфилович торговал мануфактурными товарами: тканями и готовыми платьями. Помимо этого, он владел мастерскими по росписи металлических изделий и производству медных ковшей, тазов, подносов. Металлические изделия Степана Голованова были востребованы не только на Урале, но и хорошо продавались на Троицкой, Ирбитской и Нижегородской ярмарках. Лукиян Панфилович торговал галантерейными и бакалейными товарами, а также мануфактурой. Позже он стал владельцем кузнечно-клепальных мастерских. Женат Лукиян Панфилович Голованов был на Александре Осиповне Лошкарёвой, сестре нижнетагильских купцов братьев Лошкарёвых. Дела у Степана и Лукияна шли превосходно, и в скором времени они объединились с другим тагильским метальщиком, Александром Серебряковым, создав «Торговый дом Серебряков, Голованов и Ко».



Магазин «Торгового дома Серебряков, Голованов и Ко» на Базарной площади в Нижнем Тагиле

(фото: неизв. авт., 1911–1914 гг. / общ. достояние)



Позднее братья приобрели у наследников водочных «королей» Злоказовых огромный дом на улице Шамина (ныне — Карла Маркса). Покупка большого дома была оправдана: у Степана Панфиловича было четверо детей, у Лукияна — восемь. Дом Головановых до сих пор стоит на улице Карла Маркса, привлекая взгляды прохожих своим необычным нарядным видом.



Дом купцов Головановых (Злоказовых) на улице Карла Маркса (фото: И. Колесов, 2021 г.)

(публикуется с разрешения автора)



Бурные исторические события, произошедшие в 1917–1919 годах, изменили судьбу большого семейства Головановых. Вышедшие из демидовских крепостных купцы отправились вслед за отступающими частями армии Колчака в Сибирь. В 1919 году Головановы обосновались в городе Красноярске. Там же встретились с семьями Всехвальновых и Лебедевых.

Покинула Нижний Тагил и Зинаида Петровна Кокушкина с дочерью Марией и её мужем польским инженером Теодором Калиновским. Во Владивостоке, ожидая парохода «куда-нибудь, лишь бы подальше от этого кошмара», Зинаида Петровна заболела и умерла, а её дочь с мужем уехали в Австралию.

В 1923–1924 годах, с установлением советской власти в Сибири, Головановы начали возвращаться на Урал. В 1924 году, в начальный период НЭПа, братья Головановы — Виктор, Семён, Александр, Алексей и Михаил — организовали в Нижнем Тагиле товарищество «Оборот». Ими было налажено изготовление и продажа скобяных изделий, ковшей. Поначалу дела пошли хорошо и в центре города братья открыли ещё и бакалейную лавку. Но пять лет спустя, когда налоги на частных предпринимателей возросли втрое, товарищество пришлось ликвидировать. Братья вернулись в Нижнюю Салду, где попытались возродить кожевенное дело, но инициатива Головановых так и не нашла поддержки у местных властей...

Ныне потомки большой династии Головановых проживают в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле, Ставрополе, Мельбурне и Нижней Салде.

(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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Примечания:

* Заводским служителям, мастеровым, равно вольноотпущенным, вышедшим из крепостной зависимости, земля предоставлялась безвозмездно в полную личную собственность на основании Уставной грамоты.

** Следует отметить, что все Головановы были старообрядцами, но позже приняли единоверие.

*** Данный Указ был нивелирован два года спустя после смерти П. Н. Демидова.

Источники:

Подкорытова Г. В. Род мастеровых Головановых из Нижней Салды (http://ugo10.narod.ru).

РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 245. — Перепись Н-Тагильского завода 1732 г.

ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 101. Ревизская сказка Нижнесалдинского завода (1763); там же, Д. 245. — Ревизская сказка (1782); там же, Д. 316. — Ревизская сказка (1795); там же, Д. 183. — Ревизская сказка (1834); там же, Д. 428. — Ревизская сказка (1811); там же, Д. 117. — Ревизская сказка (1850).

ГАСО. Ф. 24. Оп. 23. Д. 6590 — Ревизская сказка Нижнесалдинского завода (1858).

ГАСО. Ф. 610. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 5; Ф. 6. Оп. 3. Д. 108; Ф. 6. Оп. 6. Д. 2, 26; Ф. 6. Оп. 7. Д. 17, 31, 57, 63, 70,71,76, 664, 655, 663, 668; Ф. 6. Оп. 21. Д. 10 — Метрические книги Никольской Единоверческой церкви Нижнесалдинского завода (1845–1913).

Фонд Нижнесалдинского архива (Свердловская обл.) — Метрические книги Никольской Единоверческой церкви (1866–1918).

Документы Нижнесалдинского ЗАГСа с 1919 по 1930 г.

ГАСО. Ф. 435. Оп. 1. Д. 1172. — Материалы о кустарной с/х выставке в Н-Тагиле в 1908 г.

ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 743. — О Н-Салдинской раскольничьей часовне.

ГАСО. Ф. 643. Оп. 2. Д. 305, 409 — Алфавитные списки крепостным заводским людям по Н-Салдинскому заводу от 1 марта 1862 г.

ГАСО. Ф. 643. Оп. 2. Д. 1317. — Список рабочих В-Салдинского завода на 1 ноября 1917 года.

ГАСО. Ф. 643. Оп. 36. Д. 116. — Уставная грамота на усадьбы и покосы по В-Салдинскому

заводу от 1 марта 1862 г.

ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 1895. — Постановление о выделении усадебных участков на оседлость.

ГАСО, ф. 643, оп. 1, д. 573. — Дело о награждении за хорошую работу за 1826 г.

Указатель Всероссийской художественной промышленной выставки 1882 г. в Москве.

Записки Уральского общества любителей естествознания, том Х, выпуск 1.

Материалы Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки. — Екатеринбург, 1887.