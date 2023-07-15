Улица Металлургов. Сталинский ампир, монументальный классицизм, много деревьев и лучший в РСФСР Дворец культуры

Главная улица Тагилстроевского района — улица Металлургов — сформировалась по южным окраинам двух посёлков — Технического и Центрального, где проживали строители и рабочие Ново-Тагильского металлургического завода. Ещё до начала Великой Отечественной войны был разработан план застройки Тагилстроя, согласно которому этой улице предстояло стать главной транспортной артерией района и его «официальным лицом». К слову, тогда же было предложено и название улицы, официально закрепившееся после 1950 года.



Улица Металлургов (скан электронной карты / ред: Д. В. Макеев / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/9359/38263697.5e/0_8d067_d0ed339c_XL.jpg)



В 1947 году план застройки Тагилстроевского района был доработан, но все изменения касались, в основном, стройматериалов и сметы. Надо отметить, что план этот неоднократно подвергался критике со стороны областных архитекторов, которые считали, что главная улица района должна пролегать по его центру, а не по окраине. Критические замечания высказывались и по поводу выбранных проектов зданий, их небольшой этажности и расположения. Главным недостатком плана застройки считалось крайне неудачное расположение жилых кварталов — жилой массив должен был вырасти, по сути, внутри огромной промзоны. Немало критических замечаний звучало и по поводу самой планировки района — практически все объекты соцкультбыта, маршруты общественного транспорта и органы власти концентрировались на одной улице, что было очень неудобно для большинства жителей. Тем не менее, план застройки был одобрен и принят. Причин тому было несколько.

Во-первых, он разрабатывался с оглядкой на средства, которые готовы были выделить «сверху». Это были не очень большие деньги, потому что львиная доля ресурсов, которыми располагала страна в те годы, шла на восстановление регионов, находившихся в зоне боевых действий или в оккупации. Во-вторых, альтернативного плана, столь же тщательно и глубоко проработанного, в то время не было. На его создание требовалось время, может быть полтора-два года, а острота жилищной проблемы Тагилстроя и обещания руководства завода и города её решить, не давали возможности откладывать строительство. В-третьих, руководство НТМЗ, во главе с директором Леонидом Эммануиловичем Вайсбергом, уверяло вышестоящие инстанции, что уже разрабатывается новый долгосрочный план развития района, который позволит уже через 10 – 15 лет исправить все недостатки.



Л. Э. Вайсберг (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e3/Л._Э._Вайсберг.jpg)



Первые капитальные жилые дома на улице Металлургов начали возводиться на территории Техпосёлка. Два квартала, от улицы Шевченко до улицы Технической, были застроены трёх- и четырёхэтажными домами, спроектированными в традициях монументального классицизма или «сталинского ампира». Самым нарядным из построенных здесь зданий является гостиница «Металлург», возведённая в 1950 году. Несмотря на сложное сочетание декоративных элементов, внешний вид гостиницы получился жизнерадостным и даже изящным.



Техпоселок. ул. Металлургов (фото неизв. автора, 1949 г. / из архивов НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/05b/05b0b645b8aa8f0e641c67039b8c427b.jpg)



Под стать внешнему облику здания была и внутренняя отделка гостиницы. Комфортабельные, удобные, радиофицированные номера, наличие буфетов, кафе и библиотеки выгодно отличали её от других гостиниц города. Не случайно те, кто приезжал в наш город регулярно, стремились остановиться именно в «Металлурге».



Гостиница «Металлург» (фото неизв. автора, 1949 г. / из архивов НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/aca/aca99e3607fdf585006fd91182d5b17f.jpg)



Напротив гостиницы находится площадь Боевой славы металлургов с мемориальным комплексом в память о боевом и трудовом подвиге работников НТМЗ в годы Великой Отечественной войны и музеем, расположенном под центральным памятником мемориала. Открыли мемориал к 25-летию Победы, в 1970 году. Площадь стала местом, где не только проводились торжественные митинги, посвящённые Дню Победы. Здесь принимали в пионеры и комсомол, сюда неизменно приезжали молодожёны в день бракосочетания.



Площадь Боевой славы металлургов (фото Д. Макеев, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/5013/38263697.5d/0_8d011_af31f46d_XXL.jpg)



Руководство района и металлургического комбината на протяжении всех лет советского периода уделяло большое внимание озеленению улиц и дворов района. В 1950-1970-х годах питомники Горзеленхоза почти две трети выращиваемых саженцев отправляли по заявкам Тагилстроевского района. На улице Металлургов буквально каждый метр свободной от застройки земли был занят клумбами и цветниками, а большинство деревьев, что были высажены тогда сохранились до наших дней.

Улица Металлургов (фото неизв. автора, 1968 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//25-Ulica-Metallurgov-avgust-1968-g.jpg) Улица Металлургов (фото Д. Макеев, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9508/38263697.5d/0_8d01e_2154d8a4_XXL.jpg)

От площади Боевой славы металлургов начинается огромная зелёная зона — Парк металлургов, прозванный кем-то лёгкими Тагилстроя. Парк закладывался ещё до войны, но развиваться и прирастать территориями начал в послевоенные 1940-е. К середине 1960-х годов он уже превратился в полноценный парк культуры и отдыха с аттракционами, танцплощадкой, водоёмом, стадионом и уютными аллеями. Подробнее об истории парка мы расскажем в отдельном очерке.

Вход в ПКиО Металлургов (фото Д. Макеев, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9499/38263697.5d/0_8d01f_272b4c41_XXL.jpg) Вход в ПКиО Металлургов (фото Д. Макеев, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9089/38263697.5d/0_8d029_4ae50043_XXL.jpg)

Самой известной и узнаваемой достопримечательностью Тагилстроевского района для тагильчан и гостей города является Дворец культуры металлургов, построенный в стиле неоклассицизма. Надо сказать, что руководство Ново-Тагильского металлургического завода довольно тщательно выбирало проект для будущего «очага пролетарской культуры». Были изучены и пересмотрены около десятка типовых проектов, но все они были отвергнуты по разным причинам, главными из которых стали низкая вместимость, высокая стоимость, невозможность применения местных строительных материалов. Часть проектов была отвергнута из-за того, что в стране по ним уже построили несколько зданий.

В конце концов, выбор пал на проект малоизвестного талантливого архитектора Военпроекта Уральского военного округа Владимира Владимировича Емельянова. В то время он был известен только лишь одной большой реализованной работой — проектом Окружного Дома офицеров в Свердловске. Согласно одной из городских легенд, этого архитектора директорату НТМЗ посоветовал командующий Уральским военным округом Георгий Константинович Жуков, который являлся ещё и депутатом Верховного Совета СССР. Во время одного из визитов маршала в Нижний Тагил к нему обратилась делегация профкома НТМЗ и рассказала о трудностях выбора проекта для будущего Дворца культуры. И Георгий Константинович прислал металлургам своего архитектора. Проект Дворца культуры В. В. Емельянова предусматривал большой зрительный зал на тысячу мест со сценой клубного типа, группу помещений для занятий спортом, лекционный и читальный залы, клубные комнаты для занятий творчеством, кафе. Кроме того, проект оказался не «заезженным»: единственный его «брат-близнец» был построен в Дзержинске.



ДК НТМЗ (фото Михаила Золотухина, 1957 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Bezymjannyj-2.png)



Строительство Дворца культуры металлургов завершилось в 1952 году. В этом же году проект дворца удостоен первой премии в смотре лучших жилых зданий и гражданских сооружений РСФСР. Премии вручили архитектору Владимиру Емельянову, скульпторам Буланкину и Скрябину, главному инженеру строительства Крейчману, рабочим Скворцову, Левину и Суворову. Так же, почётной грамотой был отмечен тагильский скульптор Михаил Павлович Крамской. Победителя республиканского смотра приезжали снимать фотокорреспонденты центральных газет.

Интерьеры ДК НТМЗ (фото неизв. автора, 1953 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/bez-nazvanija//1k-Dvorec-kultury-metallurgov.-Lestnica-i-foje.-1953-g..jpg) Интерьеры ДК НТМЗ (фото неизв. автора, 1953 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/bez-nazvanija//1k-Dvorec-kultury-metallurgov.-Chast-galerei-balkona-kruglogo-zala.-1953-g..jpg) Интерьеры ДК НТМЗ (фото неизв. автора, 1953 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/bez-nazvanija//1k-Dvorec-kultury-metallurgov.-Balkon-i-chast-sceny.-1953-g..jpg) Интерьеры ДК НТМЗ (фото Натальи Искандаровой, 1953 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/bez-nazvanija//Dvorec-kultury-metallurgov.-Foje.-Foto-arhiv-Natalja-Iskandarova-Agapkina..jpg)

Дворец культуры металлургов был торжественно оформлен снаружи и имел богатую внутреннею отделку, для которой использовался белый и красный мрамор. В оформлении интерьеров дворца использовались бюсты и картины тагильских и свердловских скульпторов и художников.

Безусловно, главная улица Тагилстроя не могла не иметь кинотеатра. Кинотеатр «Сталь» по сути был вторым капитальным зданием в Тагилстроевском районе, построенном в послевоенные годы. Строить его начали в декабре 1945-го, а к декабрю 1946 года он был принят госкомиссией. Своих первых посетителей кинотеатр принял в январе 1947-г, и вплоть до начала перестройки был любимым кинотеатром жителей района.

Строительство кинотеатра «Сталь» (фото неизв. автора, 1946 г. / фрагмент ориг. изображения) https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/kinoteatry-nizhnego-tagila//7-Stroitsja-kinoteatr-Stal.-1946-god..jpg) Кинотеатр «Сталь» в 1947 г. (фото неизв. автора / из архива НТГИА / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/kinoteatry-nizhnego-tagila//Vid-kinoteatra-Stal-po-ul.-Metallurgov.-1947-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.Op_.1FA.D.30.L.19.jpg)

Ещё одно легендарное место улицы Металлургов — «Бабаевский» рынок. Он возник в годы войны, на пустыре, напротив конечной остановки трамвая. Возник во многом стихийно и благодаря выходцам из республик Средней Азии, которых в первые военные годы привезли на строительство НТМЗ. Часть оказавшихся не у дел таджиков, узбеков и казахов принялись торговать на улицах вещами и продуктами. Постепенно всех их вытеснили на пустырь, где и организовали рынок. А так как в простонародье выходцев из среднеазиатских республик называли «бабаями», то и рынок получил неофициальное название «Бабаевский». Рынок не раз закрывали по причине антисанитарии, но позднее районные власти оборудовали его: обнесли забором, на территории установили столы для торговли и переименовали в «Тагилстроевский». Но местные жители так и называли его «Бабаевским» вплоть до ликвидации.



Бабаевский (Тагилстроевский) рынок (фото неизв. автора, 1974г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//56-Ulica-Metallurgov-1974-g.-Babaevskij-rynok.-Zakryt-za-sanitariju..jpg)



«Бабаевский» рынок не единственная достопримечательность на улице Металлургов, которая не дожила до наших дней. Школа № 5, построенная по конструктивистскому проекту архитектурной группы братьев Весниных изначально была рассчитана на 500 учащихся и открылась 1 сентября 1935 года. Школа не раз реконструировалась, увеличивая число ученических мест.



Школа № 5 (фото неизв. автора, 1935-36 гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Shkola-5-otkrylas-pervogo-sentjabrja-1935-goda-na-500-uchashhihsja..jpg)



Школа была одной из лучших в Нижнем Тагиле, в ней углублённо изучали английский язык, а её педагогический коллектив не раз становился лучшим не только в городе, но и в области. В новейшей истории города здание легендарной школы снесли по причине ветхости, а на его месте в 2004 году появился храм во имя преподобного Сергия Радонежского, построенный в по проекту архитектора Виктора Симиненко, который был знаменит своими работами по реставрации Верхотурского кремля. Сама школа переехала в новое здание на улице Попова, 17.



Храм во имя преподобного Сергия Радонежского (фото Д. Макеев, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/9355/38263697.5e/0_8d03c_c21474a7_XXL.jpg)



В 1960-х годах ХХ века все свободные пространства главной улицы Тагилстроя были застроены «шедеврами» каркасно-панельного домостроения, причём самых унылых серий, таких, как 420, 447С, 1-439. Исключением можно считать комплекс жилых пятиэтажек модифицированной «97-й серии» и торгового комплекса, выполненного по мотивам конструктивистских проектов 1920-1930-х годов.

Жилой дом серии 447С (фото Д. Макеев, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9509/38263697.5d/0_8d02a_8631890f_XXL.jpg) Жилые дома серии 97М (фото Д. Макеев, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9359/38263697.5d/0_8d013_f166d299_XXL.jpg)

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед» №№ 1 – 16, портала tagil-press.ru, НТМЗ-ГУ и Макеев Д. В., 2013-2014