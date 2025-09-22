Первый в мире ИИ-министр приступил к выполнению своих обязанностей

22 сентября в составе нового правительства Албании приступил к работе первый в мире ИИ-министр. Одним из 17 членов кабинета стал бот Diella (Солнце), который возглавил Министерство общественных закупок с целью более эффективной борьбы с коррупцией, — пишет «Коммерсантъ».

Нового министра представил премьер Эди Рама. Перед депутатами ИИ-чиновник предстал на экране в образе женщины в национальном албанском наряде. В трёхминутном обращении Diella объяснила, почему в её назначении нет ничего противозаконного.

«Конституция говорит об институтах, служащих народу. Она не говорит о хромосомах, о плоти или крови. Она говорит об обязанностях, подотчётности, прозрачности и равных для всех условиях», — сказала Diella.

Министр отметила также, что она как раз и воплощает в себе все эти ценности «в такой же мере, как и любой коллега-человек, а может даже и в большей» и пояснила, что её задача заключается не в том, чтобы заменить людей, а чтобы помогать им.

Напомним, 38% россиян считают, что искусственный интеллект может быть эффективнее государственных и муниципальных служащих. При этом 49% уверены, что ИИ пока уступает живым чиновникам в эффективности.