«Работами Дистергефта можно любоваться бесконечно». История выдающегося художника, прошедшего войну и спецпоселения и запечатлевшего красоту Нижнего Тагила, его людей, архитектуры и природы 

В Нижнем Тагиле жило немало людей, оставивших яркий след в истории нашего города: изобретателей, металлургов, инженеров, врачей, учёных, актёров, художников, спортсменов. Михаил Дистергефт — художник, педагог, краевед, общественник — был одним из них.

Михаил Вильгельмович Дистергефт родился 26 апреля 1921 года в селе Савёлово Тверской губернии в семье железнодорожника. В 1926 году семья переехала в Ленинград, где отец будущего художника поступил на Путиловский завод. В 1928-м Михаил пошёл учиться в общеобразовательную школу, и скоро учителя стали отмечать у мальчика способности к изобразительному искусству. Через некоторое время по совету педагогов родители отвели сына в знаменитый ленинградский Дом художественного воспитания детей к руководителю секции изобразительных искусств Константину Кордобовскому, где Михаил занимался до 1939 года, после чего получил направление в художественную студию профессора Альфреда Эберлинга, который, в свою очередь, рекомендовал юношу в Ленинградскую академию художеств. Параллельно с учёбой в академии будущий художник ещё и работал — преподавал рисование в одной из школ Ленинграда.

Весной 1941-го студент 2-го курса Академии художеств Михаил Дистергефт был призван на срочную службу в ряды Красной армии.



М. В. Дистергефт. Автопортрет (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://nasledie.dubna.ru/pictures/1249_Дистергефт)



С первых дней Великой Отечественной войны Михаил оказался в действующей армии. Воевал в составе зенитного артиллерийского дивизиона, участвовал в обороне Москвы.

В октябре 1941 года Михаила отзывают из части. Причина — его немецкое происхождение и указ Президиума Верховного совета от 28 августа 1941 года, поражающий в правах немцев Поволжья. Дистергефта отправляют в строительный батальон № 687 в город Горький. В январе 1942-го согласно приказу Государственного комитета обороны СССР переводят в состав «трудовой колонны» и отправляют на строительство Уральского алюминиевого завода в Каменске-Уральском. Осенью 1942-го Михаила переводят в Карпинск на Богословские угольные копи, где до 1948 года он работает слесарем, пожарным, выборщиком породы.

Каждую свободную минуту Михаил не переставал рисовать. Однажды начальник Богословского разреза узнал, что трудармеец Дистергефт рисует на каких-то обрывках бумаги портреты рабочих — товарищей по бригаде. Своего фотографа на предприятии не было, и Михаилу предложили нарисовать несколько портретов для Доски почёта. Работы Михаила Вильгельмовича руководству понравились, и ему разрешили рисовать не только по заказу управления Богословского разреза, но и то, что захочется. Позднее эти рисунки легли в основу нескольких выставок художника.

В 1948 году Михаил Дистергефт был переведён в спецпоселение. Работал в Свердловске художником. Его рисунки часто публиковались в газете «Уральский рабочий», правда вместо его фамилии под ними помещалась скромная подпись: «Рисунок внештатного художника» или «Рисунок нашего читателя». Так продолжалось три года, пока в 1951-м его не перевели на спецучёт в Нижний Тагил, где он смог поступить экстерном на пятый курс художественного училища. В 1952 году Михаил Дистергефт получил диплом художника-педагога и был приглашён преподавать в художественной студии ДК НТМК. Этой работе он посвятил 10 лет своей жизни. Те, кто занимался в студии у Михаила Вильгельмовича, до сих пор вспоминают его как настоящего профессионала, прекрасного педагога и интересного собеседника.



Михаил Вильгельмович Дистергефт (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://artmnt.ru/siteimages/3831167Distergeft.jpg)



В 1956 году Дистергефт был освобождён от спецучёта. Уехать в Ленинград он ещё не мог из-за ограничений в правах, да уже и не хотел. Ему нравился Нижний Тагил, его люди, его промышленная мощь, его природа. Впоследствии Михаил Вильгельмович не раз отмечал особый менталитет тагильчан, дружелюбие, умение ценить людей по их делам, а не по справке об освобождении.

В 1961 году Михаил Дистергефт начал работать в Нижнетагильских художественно-промышленных мастерских художественного фонда РСФСР. Общаясь с тагильскими художниками и скульпторами, он заинтересовался историей Урала, стал изучать быт и традиции уральцев, увлёкся биографией и произведениями Мамина-Сибиряка. Он выступал за возведение памятника Дмитрию Наркисовичу в Нижнем Тагиле. В 1970-х годах принял самое активное участие в создании экспозиции музея писателя в посёлке Висим.



М. В. Дистергефт за работой над образом Д. Н. Мамина-Сибиряка (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_07_10.jpg)



Кроме того, он принимал участие в оформлении музея минералогии и музея истории Нижнетагильского горно-металлургического техникума, расписывал новое здание Театра кукол, а также создал монументальную роспись «Врачи Нижнего Тагила» в Демидовской больнице.



М. В. Дистергефт. Врачи Нижнего Тагила (фото ИА «Все новости» / фрагмент ориг. изображения)

(https://vsenovostint.ru/wp-content/uploads/2016/11/DSCN3961.jpg)



Увлечение историей Нижнего Тагила отразилось и в творчестве художника. Его рисунки исторических объектов города отличаются высокой точностью и передают дух тагильской старины. Часть этих рисунков были сделаны с натуры, другие — с фотографий XIX и ХХ веков.

Чуткое и внимательное отношение к истории города сдружило его с работниками краеведческого музея Нижнего Тагила. Не зря в октябре 1964-го именно Михаила Вильгельмовича в числе других экспертов пригласили осматривать вскрытый строителями склеп с останками Демидовых.

«Однажды дома неожиданно раздался телефонный звонок: “Срочно приезжайте на Выю, где идут работы по фундаменту для новостроящегося Дворца культуры ВЖР. Воинская часть, ведущая “нулевой цикл”, наткнулась на захоронение и не знает, что с ним делать”. Я знал, что в склепах Выйско-Никольского собора находится усыпальница Демидовых. Видел раньше старые фотографии, по которым можно было представить устройство надгробий, архитектурные достоинства, прекрасную сохранность помещения. Не скрою, испытывал большой интерес и волнение», — вспоминал позднее мастер.

В 1960–1970-е годы Михаил Дистергефт был членом худсовета при Нижнетагильских художественно-промышленных мастерских художественного фонда РСФСР, избирался его председателем. В течение трёх лет, с 1963 по 1966 год, был главным художником города, в 1970–1980-е годы — членом градостроительного совета Нижнего Тагила. Он совершил несколько творческих поездок в Прибалтику, Крым, на Кавказ, Северный Урал. Но больше всего ему нравилось работать с натурой Нижнего Тагила.

М. В. Дистергефт. Господский дом (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/images5/765.jpg) М. В. Дистергефт. Заводской госпиталь (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/images5/766.jpg) М. В. Дистергефт. Вид на пруд и Лисью гору (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/images5/766.jpg)

Михаил Дистергефт работал в различных жанрах. Творцу одинаково хорошо удавались и пейзажи, и тематические картины, и портреты, и книжная графика. Ему принадлежит графическая серия, посвящённая сталинским репрессиям, а также графические листы по мотивам творчества и жизни Варлама Шаламова и Николая Гумилёва. Он оформил ряд книг, посвящённых репрессиям 1930–1940-х годов, стоял у истоков книжной графики Нижнего Тагила. Значимой вехой в творчестве художника стала работа над иллюстрациями к роману «Горное гнездо», чёрно-белыми линогравюрами к поэтическому циклу французского поэта Луи Арагона «Ура, Урал!» и циклом печатных листов «Тагил индустриальный», посвящённым Нижнетагильскому металлургическому комбинату и его людям.

Искусствоведы и ценители изобразительного искусства сходятся во мнении, что работами Дистергефта можно любоваться бесконечно, в какой бы технике они ни были выполнены.

М. В. Дистергефт. Портрет Элеоноры Дистергефт (фото: Алексей Кунилов / фрагмент ориг. изображения) (https://www.oblgazeta.ru/media/filer_public_thumbnails/filer_public/2021/08/13/21f42c35-9502-4d63-8e67-0b7eac88f4a5-жена.jpg__800x1098_q85_subsampling-2.jpg) М. В. Дистергефт. Висим (фото: Алексей Кунилов / фрагмент ориг. изображения) (https://www.oblgazeta.ru/media/filer_public_thumbnails/filer_public/2021/08/13/19cd7d1b-7793-4d41-9bcb-616893b5c33a-висим.jpeg__800x477_q85_subsampling-2.jpg) М. В. Дистергефт. Тагил (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://www.oblgazeta.ru/media/filer_public_thumbnails/filer_public/2021/08/13/19cd7d1b-7793-4d41-9bcb-616893b5c33a-висим.jpeg__800x477_q85_subsampling-2.jpg) М. В. Дистергефт. Портрет матери (фото: Алексей Кунилов / фрагмент ориг. изображения) (https://www.oblgazeta.ru/media/filer_public_thumbnails/filer_public/2021/08/13/593acd78-ae69-4723-911c-6f681987626c-мама.jpg__800x1106_q85_subsampling-2.jpg)

Михаил Вильгельмович принимал участие в 19 городских, трёх областных, шести зональных, трёх республиканских, четырёх всесоюзных, всероссийских художественных выставках. Кроме того, его работы выставлялись в Чехии, Венгрии и ГДР. В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Москве было проведено 11 персональных выставок художника.

Кроме творчества, Михаил Дистергефт остался в памяти тагильчан как общественник. К его мнению прислушивались, его приглашали в учебные заведения с лекциями об истории изобразительного искусства. Его работы находятся в Министерстве культуры России и многих музеях на территории бывшего СССР: в Екатеринбурге, Ирбите, Риге, Москве, Санкт-Петербурге, Караганде, Магнитогорске и, конечно же, в нижнетагильских музеях.

В 2004 году Михаил Вильгельмович уехал в Германию, где поселился в Ораниенбурге. Его не стало 24 августа 2005 года.



Михаил Вильгельмович Дистергефт (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://enc.rusdeutsch.ru/upload/images/auto-upload/420_big.jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»