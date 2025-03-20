Строительство нового здания Нижнетагильского театра кукол оценили в 3,5 млрд рублей

Строительство нового здания Нижнетагильского театра кукол, которое планируют возвести в районе Муринских прудов, недалеко от школы № 100, оценили в 3,5 млрд рублей. Работа над проектом практически завершена, следующий шаг — проведение госэкспертизы, сообщил глава города Владислав Пинаев на совещании в мэрии.

Подрядная организация из Якутска планирует возвести трехэтажное здание театра общей площадью 6 655 квадратных метров, помимо рабочих и технических пространств там будет две сцены, одна с залом на 200, другая — на 49 зрительских мест.

«Для нас было очень важно учесть все потребности творческого коллектива. В первую очередь мы делали акцент на удобстве зрителя, а также стремились сделать это пространство уникальным. Очень важно сделать театр особенным с учётом наших культурных кодов, близких для нас культурных явлений», — рассказала директор театра Татьяна Ткачева.

Срок проведения экспертизы — 45 рабочих дней. Затем будет подготовлен полный пакет документов для заявки на участие в федеральной адресной программе по строительству таких объектов. Предположительный срок начала стройки — 2027 год.

Напомним, о строительстве нового театра кукол стало известно в октябре 2023 года. Ранее существующее здание хотели реконструировать, но из-за того, что археологи обнаружили на месте бывшей Базарной площади, где сейчас находится театр, предметы XVIII века, строительные работы на этой территории были запрещены.