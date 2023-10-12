Вместо реконструкции старого построят новый. В администрации Нижнего Тагила рассказали о судьбе театра кукол

В мэрии Нижнего Тагила планируют построить новый театр кукол на ГГМ. Об этом на прошлой неделе в эфире «Тагил-ТВ» заявил замглавы города по социальной политике Валерий Суров. Позже информацию подтвердили в пресс-службе администрации города.

«На данный момент принято решение о подготовке проекта строительства нового здания Нижнетагильского театра кукол на ГГМ. В данном районе проживает более 70 тысяч тагильчан, вновь строятся школы, детские сады и иная инфраструктура. Размещение нового здания театра в данном районе не только может увеличить охват посетителей, но и территориально распределит театры, традиционно располагавшиеся в центре города», — уточнили в мэрии.

Новое здание планируют построить рядом со школой № 100 на Гальянке. На подготовку проекта строительства городской администрацией выделено 26 млн рублей. Руководством театра готовится конкурсная документация. Между тем, уточнили в пресс-службе городской администрации, в этом году МБУ «Тагилгражданпроект» уже подготовил дизайн-проект нового театра. Несмотря на заявление Сурова о том, что здание будет построено с опорой на существующие эскизы, в пресс-службе мэрии сообщили о планах отказаться от превращения театра кукол в «сказочный теремок».

Судьба существующего здания театра кукол пока не решена.

Напомним, проект его реконструкции должен был быть готов ещё в 2018 году, однако тогда, как уверяют в администрации, уже подготовленную проектную документацию пришлось переделывать из-за обновления законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. В новой редакции федерального закона появилась статья о сохранении границ территорий охранной зоны объекта культурного наследия. В 2021 году проект реконструкции театра кукол попал в список инвестиционных объектов города, однако без проведения археологических изысканий приступить к реконструкции было нельзя по закону. В конце 2022 года на очередном заседании думской комиссии по социальной политике стало известно, что на проведение археологической разведки в районе театра кукол ЕВРАЗ выделит 26 млн рублей.

По планам театр кукол должен был быть реконструирован к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Об этом заявлял ещё прошлый глава города Сергей Носов, обещавший сначала провести реконструкцию к 75-летию театра в мае 2019 года, а потом и к 300-летию города. За полвека в театре ни разу не проводился капитальный ремонт, не считая косметических работ на кровле и фасаде. По всей видимости, ещё один проект бывшего мэра Нижнего Тагила так и остался нереализованным. О том, какие «юбилейные» проекты мэрия Нижнего Тагила обещала и не выполнила к 300-летию города, читайте в специальном материале АН «Между строк».