Детская многопрофильная больница, реконструкция театра кукол, новые фонтаны. Какие «юбилейные» проекты мэрия Нижнего Тагила обещала и не выполнила к 300-летию 

Чуть больше двух недель остаётся до 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Готовиться к празднику власти города начали заранее и ещё в 2016 году подготовили постановление, в котором расписали масштабный план реализации социально значимых проектов из 46 пунктов. На сегодняшний день план выполнен примерно на 30%, при этом около 10 проектов были начаты, но не доведены до конца, а оставшаяся половина мероприятий, что очевидно, не будет реализована к 12 августа.

В планах у мэрии Нижнего Тагила были крупные проекты, связанные с культурной жизнью и благоустройством. Например, ремонт большого зала Нижнетагильской филармонии, реставрация архитектурного комплекса заводоуправления Демидовых и благоустройство прилегающих территорий, реконструкция Молодёжного театра и Нижнетагильского театра кукол, благоустройство Парка Героям гражданской войны на Красном Камне, реконструкция площадей перед Нижнетагильской филармонией и Дворцом национальных культур на Руднике им. III Интернационала, строительство трёх новых и реконструкция трёх действующих фонтанов, благоустройство Нижне-Выйского сквера.

Также власти запланировали к 300-летию города проекты, связанные со здравоохранением и туризмом. Это строительство детской многопрофильной больницы на ГГМ, капремонт санатория «Сосновый бор» и реализация инвестиционного проекта «Визит-центр природного парка на реке Чусовой», в рамках которого обещали сделать подъездные автодороги, четыре гостевых дома, спортивную площадку, центр с гостиничными номерами, библиотекой, кафе, питомником и астрономической обсерваторией на крыше. Также в планах был проект «Тагильский Арбат» на улице Уральской. Её хотели сделать пешеходной и расположить там стилизованные торговые ряды с исконно уральскими промыслами.

Реализация нескольких проектов была начата, но неизвестно, успеют ли власти города завершить их ко Дню города. Это капитальный ремонт Литературно-мемориального центра «Дом Окуджавы», реконструкция моста на улице Циолковского, реставрация фасадов исторических зданий на проспекте Ленина, строительство моста через Тагильский пруд.

При этом есть мероприятия, которые уже не успеют реализовать ко Дню города, но работа по проектам была начата. Это строительство системы переработки и утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, а также водоочистных сооружений на Верхне-Выйском водохранилище и на Черноисточинском гидроузле, благоустройство Парка культуры и отдыха НТМК и оборудование остановок общественного транспорта остановочными павильонами.

Для демонстрации своих достижений мэрия создала специальный сайт ntagil300.ru. Там публикуются фото и тексты о готовых и выполняемых проектах. Среди них — не запланированные к юбилею реконструкция Привокзальной площади, возведение там стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести», капитальный ремонт ГДДЮТ и новый въездной знак.

К юбилею города власти готовят праздничную программу на три дня. С 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле выступят группа «На-на», творческие коллективы из Екатеринбурга, музыканты Нижнетагильской филармонии, артисты театров эстрады и музыкальной комедии Екатеринбурга. Кроме того, тагильчан ждут концерт белорусской группы Jazz City Band, фестиваль фейерверков, 3D-мэппинг-шоу на здании драматического театра и традиционный «Театрград». Впервые за много лет в День города выступят звёзды, приглашённые специально для молодёжной аудитории: рэпер Егор Натс и автор хита «Ягода малинка» (6+) Хабиб.