«Оной Уткин кержацкой веры, нрава трезвого, умом Бог не обидел, грамотен да крепок духом, подряды исполняет справно, честен во всём». Династия тагильских купцов, в магазине которых можно было купить «абсолютно всё: от иголки до аэроплана»

В конце XIX — начале ХХ века Нижнетагильский заводской посёлок становится крупным торговым центром Пермской губернии. По торгово-экономическим показателям он находился на втором месте после Екатеринбурга. Тагильские кустари получали медали и грамоты практически на каждой ярмарке и торгово-промышленной выставке, которые проводились в те годы в России. Их продукция хорошо продавалась не только на Среднем Урале, в Западной Сибири и южноуральских регионах. Ковши и котлы, самовары и сковороды, лопаты и топоры, подносы и сундуки были хорошо известны как в европейской части Российской империи, так и в Средней Азии. В Самарканде, Бухаре, Иране и Афганистане большим спросом пользовались сбитенники, которые местные жители использовали в качестве рукомойников. Афганские купцы везли в Кабул и дальше в Кветту и Дели самовары и походные котлы. В 1967 году тагильский сундук, сделанный на «сундучной фабрике» Кокушкина, был обнаружен в Бирме (ныне — Мьянма). А тагильские ведёрные и полутораведёрные самовары до сих пор служат в чайханах Мазари-Шарифа и Пешавара.

Одним из «китов» тагильской торговли в конце XIX — начале ХХ века по праву считался купец-старообрядец Илья Фёдорович Уткин. Происходили Уткины из приписных крестьян, а поднялись в те времена, когда в фаворе у Демидовых ходил приказчик Фёдор Петрович Соловьёв. Именно он приметил среди заводских мастеровых своего тёзку Фёдора Савельевича Уткина, который и стал основателем известной династии тагильских купцов. Соловьёв был назначен Николаем Никитичем Демидовым «присматривать» за приисками, где мыли золото и платину, но помощники ему достались никудышные. Фёдор Петрович предложил Уткину взяться за поставки провианта и фуража для приисков. Выбор был не случаен — Уткин пользовался в заводе большим авторитетом. Уважали его и единоверцы. В одном из донесений хозяину Фёдор Петрович Соловьёв писал: «И ништо как оной Уткин кержацкой веры. Нрава он трезвого, умом Бог не обидел, грамотен да крепок духом. Подряды исполняет справно, честен во всём».

Соловьёв и сам держал большой платиновый прииск под Висимом, и вскоре Уткин получил новые подряды. Сын Фёдора Савельевича, Илья, начинал свою карьеру вместе с отцом и достаточно быстро показал себя расчётливым и удачливым коммерсантом. Правда, завистники поговаривали, что Уткины понемногу крадут с приисков добытые золото и платину, но прямых доказательств тому не было.

Тем временем капиталы Уткиных росли как на дрожжах. Отчасти тому способствовали всё новые и новые подряды, которые они получали от правления заводов, отчасти — торговля, которой отец и сын занимались на Нижнетагильском, Висимо-Уткинском и Лайском заводах. Кроме этого, в Нижнем Тагиле Фёдор Савельевич Уткин активно занимался общественной деятельностью. В 30-х годах XIX века он собрал вокруг себя более 50 семей староверов и зарегистрировал общину, которая вскоре стала играть заметную роль на Нижнетагильском заводе. Постепенно он передал коммерческие дела сыну Илье, а сам стал больше времени уделять делам общины.

Илья Фёдорович взялся за коммерцию уверенно и энергично. К 1890 году он уже считался одним из самых крупных поставщиков продовольственных товаров в Пермской губернии. А заключив долгосрочные договоры с такими известными мукомолами того времени, как Макаров, Первушин и Колокольников, Уткин практически «убрал» всех конкурентов в Горнозаводском округе, успешно торгуя мукой по всей губернии и за её пределами. Но к концу ХIХ столетия мучной бизнес Ильи Фёдоровича Уткина стал немного проседать под натиском конкурентов и он начал вкладывать солидные средства в другие направления торговли. На перекрёстке улиц Александровской и Арзамасской им было построено несколько зданий, предназначенных для торговли мануфактурой и строительными материалами. Самым известным из них и единственным сохранившимся до наших дней является дом № 21 на проспекте Ленина.

Дом купца И. Ф. Уткина (фото неизв. автора / из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/6/8/1/68150oat7kdyesq8bi.jpg)

На первом этаже здания купец открыл магазин, где шла торговля «красным товаром» — тканями и изделиями из них. В одноэтажном здании, пристроенном справа, шла бойкая торговля продуктами питания. В другом пристрое, находящемся на улице Арзамасской (ныне — Красноармейской), тоже был открыт магазин по продаже стройматериалов, часть из которых Уткин закупал у тагильских кустарей, а часть производил сам, являясь совладельцем двух паровых лесопилок. На паях с купцом Устиновым Илья Фёдорович организовал «Электротехническую и строительную контору», которая оказывала широкий спектр строительно-монтажных услуг.

Реклама «Электротехнической и строительной конторы» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images/548.jpg)

Здание, в котором находилась эта контора, Илья Фёдорович Уткин построил напротив магазинов, на другой стороне улицы Арзамасской. Вскоре здание было надстроено ещё одним этажом, где распахнула двери своих номеров комфортабельная, но недорогая гостиница. В 1912 году купец Уткин вместе со своим зятем купцом Мотылёвым открыл магазин «Технические товары», где, как утверждала реклама, можно было купить «абсолютно всё: от иголки до аэроплана». Но аэропланы в Нижнетагильском заводском посёлке спросом не пользовались, чего нельзя сказать о машинах и механизмах сельскохозяйственного назначения. Ими в основном и торговали в этом магазине. А двумя годами ранее Илья Фёдорович Уткин скупил у наследников своего бывшего работодателя Соловьёва все его платиновые прииски, которые после вливания сравнительно небольших денег в техническое перевооружение стали давать новому владельцу более трети общей прибыли.

Октябрьская революция положила конец процветанию купечества в Нижнем Тагиле.

Лишился всех своих активов и Уткин. Его мануфактурный магазин, реквизированный наряду с другими строениями, разместил на своих площадях сначала магазин рабочей кооперации, а затем продовольственный магазин Центрального (позднее — Ленинского) райпищеторга. В пристрое, что находился на улице Арзамасской (Красноармейской), был оборудован кинотеатр «Горн», а в доме напротив, надстроенном во второй половине 1920-х ещё двумя этажами, открылась гостиница.

В ранний советский период гостиница приобрела дурную репутацию. Контингент её постояльцев состоял, как правило, из командированных рабочих и мелких совслужащих, основным вида досуга которых были обычные пьянки. Не было дня, чтобы тагильские милиционеры не приезжали сюда увозить пьяных, разнимать дерущихся или фиксировать кражи из номеров. В 1935 году в одной из комнат гостиницы случился пожар, в результате которого выгорело всё здание.

«Горелая гостиница» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-23.userapi.com/impf/c631729/v631729696/39e47/r06WuQca5WI.jpg)

Почти 10 лет простояли стены «горелой гостиницы», как прозвали дом тагильчане. Ремонтировать его городские власти собирались несколько раз, но работы всё время откладывались по причине нехватки денег в городском бюджете. В конце концов здание разобрали.

Кроме гостиницы, Илья Фёдорович Уткин владел ещё и дачей. В 1909 году в нескольких верстах от железной дороги, на берегу речки Малая Кушва, купец построил двухэтажный дом с мезонином и два одноэтажных дома «коридорной системы», комнаты в которых сдавались на лето отдыхающим горожанам. Рядом с дачей Уткин устроил небольшой пруд с пристанью, а вся территория вокруг домов была засажена кустами сирени и акации. Дача быстро стала очень популярна у тагильских обывателей. Сюда любили приезжать молодожёны, влюблённые парочки находили очень романтичным катание на лодках по пруду и вечерние прогулки в сосновом бору. В 1921 году «уткинская дача» была передана под детский дом. Затем там разместили дом отдыха для строителей НТМЗ. Но с появлением вблизи коксохимического производства его закрыли. До середины 1960-х годов бывшая купеческая дача простояла бесхозной, а затем была снесена из-за ветхости. На её территории позднее была размещена пожарная часть.

Дача И. Ф. Уткина (фото И. А. Орлова / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_08_07.jpg)

Сейчас о том, что на этом месте некогда находился «дом отдыха», напоминают только несколько вековых сосен да заросший подлеском овраг, в котором ещё можно разглядеть остатки гидротехнических сооружений, возведённых по проекту предприимчивого купца Уткина в начале ХХ века.

Здание мануфактурного магазина И. Ф. Уткина в советский период пережило немало событий. В нём находился штаб Красной гвардии, о чём говорила мемориальная доска, которая до недавнего времени присутствовала на стене дома. Недолгое время на втором этаже располагался отдел технической книги городской библиотеки, служебные квартиры. В дальнейшем второй этаж был передан медицинскому училищу. На первом этаже неизменно размещались магазины. В советское время — продовольственные, позднее — по продаже непродовольственных товаров.

Дом И. Ф. Уткина (фото Т. Дубинина / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_054.jpg)

Здание в 80-х годах ХХ века было признано памятником истории и архитектуры, но его реставрацией и сохранением никто толком не занимался. В советское время причиной тому называлось отсутствие оригинальных чертежей строения. В постсоветский период, когда стоимость реставрационных работ выросла в разы, у города не оказалось свободных денег и дом довольствовался внешним косметическим ремонтом.

Вопросы сохранения здания как объекта культурного наследия начали поднимать лишь в начале 2000-х. К тому времени дом Уткина уже лишился части первоначальных построек и утратил элементы оформления фасадов. Лишь в 2016 году на фасадах здания и внутри него начались реставрационные работы, в ходе которых внешний вид дома был частично восстановлен.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»