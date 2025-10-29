Тагильчанка через суд восстановилась на работе после сокращения

Жительнице Нижнего Тагила удалось отстоять свои права через суд и восстановиться на работе. Как сообщает официальный канал судов Свердловской области, Лариса работала на Нижнетагильском металлургическом комбинате приёмосдатчиком груза и багажа в одном из цехов. В декабре 2024 года работодатель сообщил ей о предстоящем сокращении, а в январе 2025 года вышел приказ об увольнении.

Не согласившись с решением работодателя, Лариса обратилась в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Женщина просила восстановить её в должности, взыскать с работодателя зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

«Суд не нашёл причин для удовлетворения её исковых требований. Лариса обжаловала решение в суде апелляционной инстанции. В жалобе она указала на допущенные работодателем ошибки в порядке увольнения. Также отметила, что работодатель не предложил ей другие вакантные должности для замещения. Рассматривая материалы дела, коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда сочла заслуживающим внимания довод апелляционной жалобы о том, что истца должным образом не ознакомили со списком всех имеющихся на предприятии вакансий. Нарушение работодателем трудового законодательства стало причиной для отмены решения суда первой инстанции и принятия нового», — говорится в сообщении.

Свердловский областной суд постановил признать незаконным приказ об увольнении истца и восстановить её в должности, а также взыскать с предприятия в пользу Ларисы утраченный заработок в связи с незаконным увольнением – 391 544 рубля и компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей. Кроме того, взыскать с ответчика в доход бюджета госпошлину – 21 289 рублей. Решение вступило в законную силу.