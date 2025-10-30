На ж/д вокзале Нижнего Тагила задержали 16-летнего парня, отмечавшего свой день рождения с алкоголем

Вечером 28 октября на железнодорожном вокзале Нижнего Тагила сотрудники линейного отдела МВД России задержали подростка, распивавшего алкогольный напиток. Оказалось, что юноша отмечал день рождения. Транспортные полицейские патрулировали вокзал и заметили группу несовершеннолетних в зале ожидания. Один из подростков по внешним признакам находился в состоянии опьянения и распивал алкогольный напиток. Им оказался 16-летний житель Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудники полиции доставили парня в служебное помещение для проверки. Инспектор по делам несовершеннолетних связалась с матерью подростка и пригласила её в линейный отдел. Также юношу направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе — 0,39 мг/л.

Подросток рассказал, что отмечал свой шестнадцатый день рождения с друзьями. Они гуляли по городу и зашли в здание вокзала. Именинник попросил прохожего купить ему алкоголь, который он затем распивал в зале ожидания.

Юноша окончил 9 классов, в настоящее время не учится и не работает. Его семья благополучная и не состоит на профилактических учетах. Инспектор по делам несовершеннолетних провела с подростком профилактическую беседу, напомнила о правилах поведения в общественных местах и об ответственности за противоправные действия.

В отношении матери юноши составлен административный протокол по ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения и потребление им алкогольной продукции. Информация о случившемся передана в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в местное подразделение органов внутренних дел.