Житель Нижнего Тагила обнаружил на ГГМ необычного зверька (ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила заметил возле дома № 28 на Октябрьском проспекте необычного зверька, похожего на хомячка. У животного чёрный окрас, а лапки, мордочка и уши — белые. Понять, к какому виду принадлежит зверёк, тагильчанин не смог, поэтому снял видео и прислал его в редакцию АН «Между строк».

«Вот такое чудо бегает. Выбегает поесть — и снова прячется в щель у дома. Я даже не знаю, что это за зверёк», — рассказал АН «Между строк» тагильчанин.

Необычным зверем оказался дикий грызун, часто встречающийся в сельской местности и на дачных участках,— лесной хомяк или карбыш. Согласно данным из открытых источников, это крупнейший представитель подсемейства хомяков. За лето среднестатистический хомяк запасает 8–16 килограммов пищи, а отдельные «трудоголики» способны накопить до 90 килограммов провизии. Лесные хомяки нередко становятся проблемой для садоводов и дачников: карбыши активно поедают различные растения, включая зерновые, корнеплоды и овощи. В рацион входят и мелкие животные, например, ящерицы. Длина тела у взрослых самцов 27–34 см, хвоста 3–8 см, масса тела в среднем 700 г. Укус карбыша не безобиден: как и другие грызуны, он может быть переносчиком опасных заболеваний, таких как лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулёз и другие. Вид находится на грани вымирания, и в ряде стран предпринимаются меры по его сохранению.