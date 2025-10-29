Тагильчанка лишилась почти 5 тысяч рублей после взлома личного кабинета на маркетплейсе

В отдел полиции № 17 Нижнего Тагила поступило заявление от 50-летней жительницы о хищении денежных средств с её банковского счёта. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», по предварительным данным, с привязанной к аккаунту заявительницы банковской карты была совершена покупка по QR-коду на сумму 5 460 рублей через приложение маркетплейса. Потерпевшая утверждает, что никаких заказов в указанный день не оформляла.

«Женщина проверила свой личный кабинет и обнаружила, что доступ к нему был осуществлён с неизвестного номера телефона, которым она давно не пользовалась. После отказа банка в возврате денежных средств заявительница обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Полиция рекомендует использовать сложные пароли для входа в личные кабинеты и регулярно их менять, а также не привязывать банковские карты к онлайн-сервисам без необходимости и при малейших подозрениях на взлом сразу обращаться в службу поддержки платформы и в банк для блокировки карты.

Напомним, всего в Свердловской области с начала 2025 года ущерб от мошенничества и краж в Свердловской области превысил 2,7 млрд рублей. Об этом накануне сообщил начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин на пресс-конференции в ТАСС.