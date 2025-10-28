Тагильчанин отдал мошенникам 185 тысяч рублей за несуществующую видеокарту

В дежурную часть отдела полиции № 16 Нижнего Тагила поступило заявление от тагильчанина, ставшего жертвой мошенников. Мужчина пояснил полицейским, что при покупке компьютерной техники через интернет лишился почти 185 тысяч рублей.

«Установлено, что мужчина, находясь дома, на сайте объявлений, нашёл предложение о продаже видеокарты по привлекательной цене. Связавшись с продавцом через чат сайта, заявитель перевёл полную стоимость товара на указанный банковский счёт. После получения денег неизвестный перестал выходить на связь и заблокировал профиль», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление личности злоумышленника и всех обстоятельств происшествия.

Всего в Свердловской области с начала 2025 года ущерб от мошенничества и краж в Свердловской области превысил 2,7 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Игорь Сутягин на пресс-конференции в ТАСС.

«За 9 месяцев 2025 года совершено порядка 4,5 тысячи мошенничеств и порядка тысячи краж. Общий ущерб от этих действий превысил 2,7 млрд рублей», – рассказал представитель МВД.

Отмечается, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обмана. Одним из актуальных направлений стало мошенничество, связанное с продажей автомобилей. В связи с ростом утилизационного сбора многие потенциальные покупатели стремятся приобрести транспортное средство за границей по параллельному импорту. Этим нередко пользуются злоумышленники, оставляя покупателей без машины и денег. Чтобы избежать подобных ситуаций, правоохранительные органы рекомендуют обращаться только к проверенным специалистам, внимательно изучать условия договора и реквизиты для перевода средств. Кроме того, фиксируются случаи, когда мошенники завладевают неиспользуемыми SIM-картами. В этой связи перед сменой номера рекомендуется отвязать старый от учётных записей на портале «Госуслуги», в маркетплейсах и банковских приложениях. Также отмечены случаи мошенничества с использованием мессенджера MAX. Однако, поскольку приложение является российским, установить личность злоумышленников будет проще.

При этом уровень раскрываемости преступлений в сфере мошенничества остаётся невысоким — около 10%. Это связано с тем, что участники преступных групп действуют из разных регионов и могут даже не знать друг друга, что значительно осложняет расследование.

Напомним, 32-летний житель посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом отдал мошенникам более 500 тысяч рублей в надежде купить автомобиль. А родители школьников пожаловались в социальных сетях на давление со стороны учителей, которые требуют зарегистрироваться в мессенджере MAX.