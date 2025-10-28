В Ревде пьяный водитель сбил трёх школьниц — две погибли, одна в реанимации

Накануне, 27 октября, в Ревде произошло серьёзное ДТП, в котором погибли два ребёнка, ещё один находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Вечером около 20:00 на улице Чехова водитель автомобиля Lada-2112 не справился с управлением и на большой скорости выехал на тротуар, где в тот момент находились три школьницы. Под колёса автомобиля попали две сестры — 7 и 9 лет, которые от полученных травм скончались на месте ДТП, и 11-летняя девочка, которая была госпитализирована в тяжёлом состоянии. После наезда на детей автомобиль продолжил движение и врезался в стену магазина.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, за рулём находился ранее несудимый 37-летний житель Ревды, который на момент аварии был пьян. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили пустые бутылки из-под алкоголя и энергетиков.

По информации издания «Ревдинский рабочий», водитель недавно вернулся из зоны СВО. Очевидцы также утверждают, что в течение последних нескольких дней он неоднократно катался по городу в состоянии алкогольного опьянения, нарушая правила дорожного движения.

По факту ДТП следственным отделом по городу Ревда СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. На месте трагедии образовался стихийный мемориал.