Осуждённый за убийство тагильского хоккеиста Александра Чумарина Самат Хазипов снова попал на скамью подсудимых 

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила арестовали за разбой Самата Хазипова, который в 2019 году был приговорён к 12 годам колонии за убийство хоккеиста Александра Чумарина. На этот раз Хазипов, угрожая ножом, ограбил человека (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Как рассказали E1.RU в суде, ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемый останется под стражей до 27 ноября.

Напомним, в июне 2019 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал Самата Хазипова виновным в убийстве хоккеиста Александра Чумарина и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима (12 лет за убийство, один год ещё не был отбыт по предыдущему приговору за кражу). По версии обвинения, мужчина после ссоры у бара «Девичья башня» нанёс спортсмену удар ножом в живот. Затем он погрузил тело в багажник машины своего знакомого и отвёз его до карьера ВГОКа, где сбросил вниз. Труп Чумарина так и не нашли. Сам Хазипов уверял, что дело против него сфабриковано, а к убийству причастен ключевой свидетель обвинения. Спустя несколько лет стало известно, что Самат был помилован через контракт с ЧВК «Вагнер» и после возвращения с СВО вновь нарушил закон. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда, по версии следствия, в июле 2024 года в ночное время в подъезде жилого дома на Вагонке он сорвал с шеи женщины золотую цепь с подвеской и скрылся. Но сотрудникам полиции удалось установить личность грабителя и задержать. Тогда суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.