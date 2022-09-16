«Настоящий убийца до сих пор на свободе и живёт полноценной жизнью». Екатеринбургские журналисты сняли спецрепортаж о запутанном деле убийства хоккеиста из Нижнего Тагила Александра Чумарина (ВИДЕО)

Свердловский областной «4 Канал» опубликовал первый специальный репортаж из цикла «По следам преступлений» про убийство тагильского хоккеиста Александра Чумарина.

Напомним, молодой хоккеист, тренер ДЮСШ «Юпитер» Александр Чумарин без вести пропал утром 2 июля 2017 года после того, как вышел из кафе «Девичья башня» на улице Космонавтов. Волонтёры и спасатели прочесали в поисках Александра все районы и пригород Нижнего Тагила. Друзья и родственники спортсмена даже съездили в Екатеринбург для проверки одной из версий, обращались к экстрасенсам, но безуспешно. Через несколько дней следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Тело хоккеиста долгое время искали в карьере ВГОК, в том числе с привлечением спецтехники, но так и не нашли.

В итоге следствие вышло на ранее судимого Самата Хазипова. По версии обвинения, в приватной беседе со своими знакомыми Хазипов признался в убийстве Чумарина. При этом в ходе судебных заседаний Хазипов вину в убийстве Александра Чумарина не признал. Подсудимый неоднократно заявлял, что на него оказывалось давление со стороны сотрудников полиции и что он никогда лично не был знаком с Чумариным. По словам Хазипова, убийство совершил Гор Мхитарян, проходивший по делу основным свидетелем. По информации АН «Между строк», Мхитарян после приговора покинул пределы РФ.

Как рассказала АН «Между строк» адвокат Самата Хазипова Винира Зайнуллина, авторы спецрепортажа обращались к ней за комментариями, но встреча так и не состоялась. Юрист считает, что настоящий убийца Александра Чумарина до сих пор находится на свободе.

«Нет ни одного абсолютного доказательства [вины Самата Хазипова]. Да, [сотрудники правоохранительных органов] раскрыли такое громкое дело, но, по моему мнению, [сейчас] сидит невиновный человек. Всё настолько запутано. Я считаю, что настоящий убийца на свободе и живёт нормальной, полноценной жизнью», — заявила АН «Между строк» адвокат Самата Хазипова Винира Зайнуллина.