Облсуд оставил в силе приговор убийце хоккеиста Александра Чумарина

Свердловский областной суд 18 сентября рассмотрел апелляцию по делу об убийстве хоккеиста Александра Чумарина. Как пишет ИА «Все новости», судья-докладчик Дмитрий Казанцев принял решение оставить без изменений вынесенный 3 июня вердикт Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Напомним, виновным в убийстве молодого человека был признан 35-летний Самат Хазипов, мужчину приговорили к 12 годам колонии особого режима. По версии следствия, Хазипов поссорился с Чумариным у бара «Девичья башня» и ударил молодого человека ножом в живот. Потом при помощи друга и единственного свидетеля по делу Гора Мхитаряна Хазипов вывез тело хоккеиста на главный карьер ВГОКа и сбросил вниз. Тело Александра Чумарина до сих пор не найдено, обвинение строилось исключительно на показаниях свидетеля.

Хазипов свою вину не признал, а во время судебных процессов неоднократно заявлял, что на него оказывается давление со стороны сотрудника МВД Руслана Белоконного. По словам осуждённого, убийство совершил Гор Мхитарян.