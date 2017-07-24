Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшего в Нижнем Тагиле хоккеиста Александра Чумарина

Следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в отношении пропавшего 24-летнего экс-хоккеиста «Спутника» и тренера Александра Чумарина. Как пояснили в ведомстве, решение о возбуждении дела было принято после того, как первоначальные оперативно-розыскные мероприятия не дали положительного результата. Ход следственных действий в СК комментировать отказались. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» добавили, что для поисков спортсмена была сформирована специальная группа.

Напомним, тренер ДЮСШ «Юпитер» Александр Чумарин пропал утром 2 июля после того, как вышел из кафе «Девичья башня». Волонтёры и спасатели прочесали в поисках Александра все районы и пригород Нижнего Тагила. Друзья и родственники молодого человека ездили даже в Екатеринбург для проверки одной из версий, но безуспешно.

Агентство новостей «Между строк»