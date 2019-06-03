В Нижнем Тагиле вынесли приговор убийце хоккеиста Александра Чумарина

Сегодня, 3 июня, Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал 35-летнего Самата Хазипова виновным в убийстве хоккеиста Александра Чумарина и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима (12 лет за убийство, один год ещё не отбыт по предыдущему приговору за кражу). Напомним, ранее гособвинение запросило для обвиняемого 12,5 лет колонии.

24-летний хоккеист и тренер Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года после того, как вышел из кафе «Девичья башня». По версии гособвинения, в 10 метрах от заведения он повздорил с ранее незнакомым Саматом Хазиповым. Оборвав разговор, Чумарин направился в сторону улицы Быкова. Хазипов последовал за ним на машине своего знакомого Мхитаряна, попросив ехать за хоккеистом. Недалеко от дома № 34 по улице Быкова автомобиль догнал Чумарина, Хазипов вышел, достал нож и ударил оппонента в живот. Потом якобы убийца погрузил тело парня в багажник автомобиля и заставил знакомого ехать к главному карьеру ВГОКа, где он выбросил тело спортсмена вглубь карьера. Отец Александра Чумарина ранее заявил, что сомневается в непричастности к пропаже своего сына главного свидетеля обвинения Гора Мхитаряна. По мнению Андрея Чумарина, подсудимый Самат Хазипов не мог в одиночку сначала погрузить тело Александра в багажник автомобиля, а потом достать его на карьере и скинуть вниз. До настоящего момента ни останков Александра Чумарина, ни его личных вещей обнаружить не удалось. Ни на ноже, ни в автомобиле Мхитаряна следы крови также не найдены.

Рассмотрение уголовного дела началось в Ленинском районном суде в середине марта. Были допрошены родственники и друзья погибшего хоккеиста. На протяжении всего процесса подсудимый Самат Хазипов отрицал свою вину. Ранее в соцсетях Хазипов выложил фото с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. В комментариях под постом он обвиняет водителя, который является главным свидетелем обвинения и который якобы переложил на него ответственность за убийство. Ранее он уже говорил суду, что Мхитарян продавил Чумарину грудную клетку, а потом отвёз тело Александра на Валёжку и там утопил в болоте. Позднее Хазипов видел, как Мхитарян выезжал на экскаваторе в сторону Валёгина бора, но эти показания, по словам подсудимого, «исчезли из дела». При этом Хазипов неоднократно жаловался адвокату на причинение ему телесных повреждений правоохранителями. Мужчина утверждает, что с него силой пытались выбить явку с повинной.