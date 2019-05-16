Подсудимый по делу об убийстве хоккеиста Александра Чумарина рассказал свою версию трагедии

Обвиняемый в убийстве хоккеиста Александра Чумарина Самат Хазипов сегодня, 16 мая, в Ленинском райсуде Нижнего Тагила впервые озвучил свою версию трагедии, которая случилась 2 июля 2017 года, когда при загадочных обстоятельствах бесследно пропал тренер по хоккею Александр Чумарин. Подсудимый считает, что виновным в смерти и пропаже спортсмена стоит считать Гора Мхитаряна, главного свидетеля обвинения.

«Он гопник сам по себе, об этом все знают, — заявил Хазипов журналистам. — По нему много раз [оперативные действия] велись. Он у “Стрельца” так же пьяных поджидал и отрабатывал. Я об этом с самого начала следствия говорил. Об этом в полиции все знают. Просто у них такая диаспора, “бабки” [кому надо] проплачены. Откуда я об этом узнал? Да в компании одной сидели, и его знакомые сказали, что Горик переборщил и парня забили».

По словам Хазипова, Мхитарян продавил Чумарину грудную клетку, а потом отвёз тело Александра на Валёжку и там утопил в болоте.

Также сегодня в суде через видеосвязь были допрошены знакомые Хазипова: Мария Гаврина, Андрей Белоусов и Леонид Федотов. Все трое отбывают наказания в местах лишения свободы. Сожительница Хазипова Гаврина пояснила суду, что несколько раз в беседе в общей компании Самат рассказывал, что знает, кто убил Чумарина. Но тогда она не придала этой информации особого значения и вспомнила об этом, только когда её задержали за распространение наркотиков.

Отметим, что нож, который фигурирует в деле как предполагаемое орудие убийства, принадлежал Андрею Белоусову. Мужчина признался, что подарил его Хазипову осенью 2017 года, когда они вместе сидели у него на кухне. Из этих показаний следует, что данным ножом Хазипов не мог ударить Чумарина, поскольку инцидент произошёл, напомним, 2 июля.

Леонид Федотов отказался от данных ранее показаний против Хазипова, пояснив, что подписывал протокол допроса, находясь в состоянии наркотической ломки, и оклеветал подсудимого, а теперь раскаивается. В этот момент на глазах Самата Хазипова выступили слёзы.

22 мая будет допрошен сам Самат Хазипов. Также в качестве свидетеля будет вызван сотрудник ОП № 17 Руслан Белоконный, который проводил оперативные мероприятия по делу Чумарина.