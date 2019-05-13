Родители Александра Чумарина не верят в непричастность главного свидетеля обвинения к смерти их сына

Отец пропавшего без вести 2 июля 2017 года хоккеиста Александра Чумарина, Андрей Чумарин, сомневается в непричастности к пропаже своего сына главного свидетеля обвинения Гора Мхитаряна. По мнению Чумарина-старшего, подсудимый Самат Хазипов не мог в одиночку сначала погрузить тело Александра в багажник автомобиля, а потом достать его на карьере и скинуть вниз.

«Это сейчас Хазипов на казённых харчах раскабанел (в настоящее время подсудимый отбывает наказание за другое преступление. — Прим. ред.), а два года назад он был намного худее. Он не мог самостоятельно погрузить и выгрузить тело».

По словам мужчины, выйти на след Мхитаряна и Хазипова сыщикам удалось благодаря показаниям знакомой Самата, Марии Гавриной, осуждённой в апреле 2018 года за наркотики. Якобы в одной из бесед Хазипов ей признался, что знает, кто убил Чумарина. Мужчина предполагает, что следствие могло сознательно или неумышленно упустить некоторые важные моменты, которые позволили бы прояснить общую картину.

Подробностей оперативно-розыскных мероприятий представитель гособвинения Иван Перегуд не раскрывает. При этом помощник прокурора отмечает, что в России отсутствует наказание за недоносительство, поэтому привлекать к уголовной ответственности Мхитаряна не за что. На суде Мхитарян подтвердил свои первоначальные показания, что Хазипов, после того как ударил Чумарина ножом в живот, стал ему угрожать физической расправой, если тот заявит в полицию. Если верить словам Мхитаряна, то они ещё как минимум один раз вместе с Хазиповым выезжали на то место, откуда было сброшено тело.

Сегодня был допрошен ещё один свидетель обвинения, Евгений Косинов, владелец гаража на улице Краснофлотской, где в ночь на 2 июля встретились Мхитарян и Хазипов. Он подтвердил слова Мхитаряна о том, что они все вместе выпивали в гараже, а под утро Мхитарян с Хазиповым куда-то уехали. Косинов пояснил суду, что Хазипов ему неоднократно звонил и просил изменить показания, касающиеся его отъезда в ту ночь вместе с Мхитаряном. Сам подсудимый считает, что на Косинова оказал давление знакомый Мхитаряна — сотрудник полиции по фамилии Белоконный, у которого есть компромат на свидетеля.

Напомним, что до настоящего момента ни останков Александра Чумарина, ни его личных вещей обнаружить не удалось. Ни на ноже, который Самат подарил Евгению, ни в автомобиле Мхитаряна следы крови также не найдены.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве хоккеиста и тренера Александра Чумарина началось в Ленинском районном суде в середине марта. Были допрошены родственники и друзья погибшего хоккеиста. На протяжении всего процесса подсудимый Самат Хазипов отрицает свою вину. Он несколько раз просил сменить судью, требовал суда присяжных, в чём ему было отказано. Ранее в соцсетях Самат Хазипов выложил фото с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. В комментариях под постом он обвиняет водителя, который является главным свидетелем обвинения и который якобы переложил на него ответственность за убийство. Хазипов неоднократно жаловался адвокату на причинение ему телесных повреждений правоохранителями.