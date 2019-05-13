Главный свидетель убийства хоккеиста Александра Чумарина дал показания в суде

Сегодня в Ленинском районном суде Нижнего Тагила заслушиваются показания главного свидетеля обвинения Гора Мхитаряна по делу об убийстве хоккеиста Александра Чумарина. По словам мужчины, в ночь на 2 июля 2017 года он вместе с друзьями находился в гараже на улице Краснофлотской, когда туда зашёл подсудимый Самат Хазипов.

«Хазипова я знаю с детства, но особо с ним не дружил, — говорит Мхитарян. — Он не в первый раз заходил к нам в гараж. Мы сидели, пили пиво, Хазипов тоже попросил пива, мы его угостили. Потом, уже около 5 утра, ему кто-то позвонил, он вышел поговорить. Потом зашёл и попросил отвезти его к "Девичьей башне". Я сказал, что у меня нет бензина, на что он сказал, что заправит. Мы поехали сначала на заправку, а потом к "Девичьей башне". Ехали дворами и оказались за кафе. Там Самат встретился с Чумариным, они о чём-то недолго разговаривали на повышенных тонах. Я слышал только то, что Чумарин сказал: "Я тебе ничего не отдам". Потом он развернулся и пошёл в сторону улицы Быкова. Самат сел обратно в машину и сказал мне ехать к остановке на улице Быкова. Когда мы туда подъехали, то Чумарин уже стоял там. Хазипов вышел, подошёл к нему и после непродолжительного разговора ударил Александра ножом в живот».

После этого, по словам Мхитаряна, Хазипов приказал ему открыть багажник автомобиля. А когда Гор отказался это сделать, то вытащил ключи из замка зажигания и открыл сам. Свидетель считает, что к этому времени Чумарин был уже мёртв, поскольку не подавал признаков жизни.



Автомобиль, на котором везли тело Александра Чумарина



Хазипов под угрозой физической расправы приказал Мхитаряну ехать к главному карьеру ВГОКа, где подсудимый скинул тело Чумарина вниз с обрыва. При этом, по словам Мхитаряна, он не помогал Хазипову.

Следующим вечером мужчины встретились в том же гараже. Как следует из показаний Мхитаряна, в этот раз Хазипов подарил тот самый нож владельцу гаража Евгению Косинову, ещё одному свидетелю по делу. В этот же вечер Хазипов вновь предложил Мхитаряну проехаться до карьера, чтобы убедиться, что тело надёжно спрятано. На вопрос матери Чумарина, почему же он с самого начала не обратился в полицию, Гор ответил, что Самат его запугал.

Отметим, что показания Мхитаряна несколько расходятся с теми, которые он давал в ходе следствия. В частности, свидетель путался в хронологии событий, сколько раз он выезжал на карьер, обстоятельствах, которые случились на следующий день после трагедии.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве хоккеиста и тренера Александра Чумарина началось в Ленинском районном суде в середине марта. Были допрошены родственники и друзья погибшего хоккеиста. На протяжении всего процесса подсудимый Самат Хазипов отрицает свою вину. Он несколько раз просил сменить судью, требовал суда присяжных, в чём ему было отказано. Ранее в соцсетях Самат Хазипов выложил фото с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. В комментариях под постом он обвиняет водителя, который является главным свидетелем обвинения и который якобы переложил на него ответственность за убийство. Хазипов неоднократно жаловался адвокату на причинение ему телесных повреждений правоохранителями.