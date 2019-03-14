В Нижнем Тагиле начался процесс по делу об убийстве хоккеиста Александра Чумарина. Обвиняемый уверяет, что его подставили

В Ленинском райсуде Нижнего Тагила началось рассмотрение уголовного дела об убийстве хоккеиста и тренера Александра Чумарина. В расправе над спортсменом обвиняется ранее судимый 35-летний житель Нижнего Тагила Самат Хазипов. В 2015 году он на полтора года отправился в колонию за насилие в отношении представителя власти. В 2017 году — уже после гибели Александра Чумарина — получил вторую судимость за грабёж, снова на полтора года тюремного заключения. На первое слушание об убийстве хоккеиста Самата Хазипова привезли под конвоем из колонии.

В самом начале слушания подсудимый потребовал сменить судью Станислава Татаренко, заявив, что не доверяет правосудию, из-за которого, по его словам, вновь оказался за решёткой. Судья заявил об отказе в отводе, однако постановил перенести заседание на 2 апреля из-за процессуальных нарушений, пишет ИА «Все новости». Также Хазипов попытался поговорить с матерью Александра Ларисой Чумариной.

«Я вашего сына вообще не знаю. Меня заставили дать такие показания», — сказал он.

Напомним, 24-летний Александр Чумарин пропал 2 июля 2017 года после того, как вышел из кафе «Девичья башня». По версии гособвинения, в 10 метрах от заведения он повздорил с ранее незнакомым Саматом Хазиповым. Оборвав разговор, Чумарин направился в сторону улицы Быкова. Хазипов последовал за ним на машине своего знакомого, попросив друга ехать за хоккеистом. Недалеко от дома № 34 по улице Быкова автомобиль догнал Чумарина, Хазипов вышел, достал нож и ударил оппонента в живот. Потом убийца погрузил тело парня в багажник автомобиля и заставил знакомого ехать к главному карьеру ВГОКа, где он выбросил тело спортсмена вглубь карьера. Тело Александра Чумарина так и не найдено.

Александр Чумарин выступал за юношеский состав хоккейного «Спутника» до 2013 года, позднее защищал цвета клубов «Кристалл-Югра» из Белоярского, «Ангел Сибири» из Тобольска и «Союз» из Заречного. В последнее время работал тренером-преподавателем в спортшколе «Юпитер» на базе ФОК «Президентский».

Ранее в соцсетях Самат Хазипов выложил фото с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. В комментариях под постом он обвиняет водителя, который является главным свидетелем обвинения и который якобы переложил на него ответственность за убийство.