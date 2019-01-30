В суд Нижнего Тагила передано дело убийцы пропавшего хоккеиста Александра Чумарина. Его тело до сих пор не найдено

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила передано дело в отношении 34-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 24-летнего экс-хоккеиста ХК «Спутник» и тренера ДЮСШ «Юпитер» Александра Чумарина. По версии следствия, 2 июля 2017 года у подсудимого со спортсменом произошёл конфликт у входа кафе «Девичья башня» на улице Космонавтов, после чего Чумарин пошёл пешком в сторону улицы Быкова.

«Обвиняемый же вернулся в машину и попросил своего знакомого проследовать за потерпевшим, догнал его возле дома №34 на улице Быкова, а затем после новой перепалки насмерть ударил ножом в область живота. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина потребовал от водителя открыть багажник, погрузил туда тело, а затем приказал отвезти его к главному карьеру ВГОКа, куда он и сбросил труп», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила.

Тело Александра Чумарина до сих пор не найдено. Картину убийства удалось восстановить на основании показаний водителя, проходящего по делу свидетелем, отметили в прокуратуре. Обвиняемый в убийстве не признался.

Напомним, тренер ДЮСШ «Юпитер» Александр Чумарин пропал утром 2 июля 2017 года. Волонтёры и спасатели прочесали в поисках молодого человека все районы и пригород Нижнего Тагила. Друзья и родственники Чумарина ездили для проверки одной из версий в Екатеринбург, обращались к экстрасенсам. В середине июля 2017 года следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что тело долгое время искали в карьере, в том числе с привлечением спецтехники, но так и не обнаружили.