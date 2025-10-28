«Всё гулял, пил. У него крыша вообще съехала». Что жена виновника ДТП в Ревде, в котором погибли две школьницы, рассказала о муже

Жена 37-летнего водителя, сбившего трёх школьниц в Ревде, две из которых скончались на месте ДТП, Юлия рассказала подробности жизни мужа до трагедии.

Напомним, накануне, 27 октября, пьяный житель Ревды Михаил за рулём Lada-2112 не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трёх школьниц. Две из них — 7 и 9 лет — погибли, а ещё одна — 11 лет — находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как рассказала порталу Е1 Юлия, муж находился в зоне СВО на протяжении 2,5 лет, но в июле получил ранение и попал в госпиталь, а после был отправлен на два месяца домой восстанавливаться. Вернувшись в родной город, Михаил не захотел жить дома, несмотря на уговоры жены.

«Он из госпиталя приехал, но дома переночевал только один раз. Он снял коттедж где-то. Всё гулял, пил. У него крыша вообще съехала. Я вчера умоляла его: пойдём домой, пойдём домой. Но он не шёл. Я сама себя сейчас просто виню, что не смогла его остановить. Я пыталась. Но он ведь не слушал. Я была против, чтобы он снова покупал машину. Но после ранения у него кишку наружу вывели. Он поэтому и купил себе машину, потому что он еле ходит. У него не протез, а конструкция, которая поддерживает ногу», — рассказала Юлия.

Перед тем как отправиться на службу, ревдинец часто менял места работы, на которых не задерживался из-за пьянства. Кроме того, он часто садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, за что трижды привлекался к административной ответственности. Автомобиль, на котором Михаил сбил девочек, он купил за неделю до трагедии — 19 октября.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас мужчина задержан и находится под стражей в изоляторе временного содержания. Медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови показало 0,753 мг/л, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения), которое взято на особый контроль.