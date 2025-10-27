Когда построят ещё один православный храм на Вагонке?

Читатели АН «Между строк» обратились в редакцию с вопросом о том, как обстоят дела с возведением православного храма в честь святителя Тихона, патриарха Всероссийского на территории мемориального комплекса «Курган памяти» на Вагонке.

«На небольшой времянке, которую поставили года два назад, появились символический купол и православный крест. Иногда там собираются люди, подъезжают машины. Мы слышали, что там хотели строить большой храм, хотелось бы узнать, когда его построят и будут ли вообще его строить?» — поинтересовались жители микрорайона.

Чтобы прояснить ситуацию мы обратились в Нижнетагильскую епархию РПЦ.

«Планы по строительству на Вагонке храма в честь святителя Тихона, патриарха Всероссийского не изменились. Зарегистрирован приход, есть община, которую окормляет отец Иоанн Седин — клирик храма Иоанна Богослова в Верхней Салде. На данный момент построена времянка, которая используется как часовня, там время от времени служатся молебны», — рассказал АН «Между строк» секретарь Нижнетагильской епархии отец Григорий Елохин.

Он отметил также, что сейчас пока неизвестно, когда начнётся стройка. Храм должен быть построен на частные пожертвования.

Напомним, что в июле 2023 года на территории мемориального комплекса «Курган памяти» в Дзержинском районе построили времянку на месте будущего храма.

Сейчас на Вагонке действуют три православных храма: в честь Святого Благоверного князя Дмитрия Донского у проходной УВЗ, храм Воскресения Христова на улице Лесной (в районе конечной остановки трамвая) и храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев на улице Зари, 13а.