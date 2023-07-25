В Нижнем Тагиле на «Кургане памяти» начали строительство деревянного храма в честь святителя Тихона, патриарха Всероссийского (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на территории мемориального комплекса «Курган памяти» в Дзержинском районе построят православный храм в честь святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Как рассказали журналисту АН «Между строк» в пресс-службе Нижнетагильской епархии, средства на возведение храма собраны. Рабочие уже начали строить временное одноэтажное здание, где скоро будут совершаться молебны.

«Сначала построят временное здание, а после неподалёку на “Кургане памяти” возведут храм в честь святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Храм строится на частные пожертвования, участок земли мэрия передала в собственность епархии в 2019 году. В планах — возведение здания храма за год-полтора, проект уже готов. Расчётная стоимость всего строительства по проекту составляет 95 млн рублей. На территории “Кургана памяти” находятся захоронения, и есть традиция строить в таких местах храмы. Решили построить там храм ещё и потому, что район молодой, храма своего нет и общественность выразила такое желание», — отметили в пресс-службе епархии.

Помимо храма, который согласно проекту должен быть деревянным, здесь будут хозяйственные постройки и газовая котельная. Журналист АН «Между строк» пообщалась со строителями компании «Спарта», занимающимися возведением временной одноэтажной постройки.

«Наша компания “Спарта” строит эту времянку по разрешительным документам. Потом неподалёку здесь будет развиваться масштабная стройка на поле, где сейчас собаки бегают по этим старым могилам. Построим времянку за 10 дней. Через неделю будет готово», — уточнили рабочие.

В разрешении на строительство (копия есть в распоряжении редакции) в сведениях о застройщике сказано, что это местная православная религиозная организация — приход во имя святителя Тихона, патриарха Всероссийского. Как уточнили в Нижнетагильской епархии, подрядчик на возведение храма ещё не определён.

Захоронения на месте «Кургана памяти» начались ещё в годы Великой Отечественной войны. Здесь хоронили красноармейцев, погибших от ран в тагильских эвакогоспиталях, и умерших от истощения и болезней рабочих завода № 183, проживавших в посёлках Валегин бор, ТЭЦ, Новом и посёлке № 9. За период с 1941 по 1947 год кладбище разрослось так, что стало мешать планам жилой застройки Дзержинского района, так как находилось в непосредственной близости от участка, отведённого под строительство индивидуального жилья (послевоенный «сталинский» кредит).

Летом 1948 года вышло постановление горисполкома, которое утвердило границы кладбища и его площадь: «Утвердить территорию под кладбище для Дзержинского и Кушвинского районов площадью 25 гектаров в районе Валегин бор между р. Ежовкой и дорогой “Компас”. Запретить дальнейшее захоронение в районе индивидуального строительства завода № 183 и перевести захоронение на новое кладбище с 16 июля 1948 г.».

После перевода на Вагонку нескольких лагерных пунктов системы «Тагиллаг» на этом кладбище стали хоронить умерших заключённых, в том числе военнопленных. В 1960 году на кладбище уже не хоронили, а в 1970-м его закрыли.