Тагильский врачи ГБ № 1 Нижнего Тагила спасли жизнь мужчине, который упал с крыши

Травматологи городской больницы № 1 Нижнего Тагила провели успешную операцию 51-летнему мужчине, который упал с крыши. Пострадавший получил множество травм, но благодаря профессионализму врачей и современному оснащению операционных удалось избежать трагических последствий. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

В результате падения мужчина получил серьёзные повреждения ног, рук и рёбер. Врачи диагностировали у него открытый перелом верхней части левой бедренной кости у основания шейки бедра. Такие переломы опасны кровопотерей, эмболией сосудов и риском инфицирования, поэтому требовалась экстренная медицинская помощь.

Травматологи выполнили две операции, в ходе которых соединили и зафиксировали фрагменты костей с помощью металлоконструкций. Это позволило минимизировать риски для жизни и здоровья пациента.

«Наши врачи — настоящие профессионалы. Взаимодействие всех структур больницы и современное лечебно-диагностическое оборудование позволяют специалистам успешно и оперативно оказывать качественную медицинскую помощь даже в сложных случаях», — отметил и. о. главного врача городской больницы № 1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.

Медики отмечают положительную динамику в состоянии пациента. Для закрепления результатов лечения ему предстоит пройти курс реабилитации.

Напоминаем, что высокотехнологичная и квалифицированная медицинская помощь доступна жителям Урала благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».