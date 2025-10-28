Счётная палата Нижнего Тагила выявила многочисленные нарушения в работе муниципальных учреждений

Счётная палата Нижнего Тагила опубликовала результаты проверки использования бюджетных средств и имущества в целях организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения за 2024 год.

В ходе проверки был выявлен ряд серьёзных нарушений, например, нецелевое использование бюджетных средств. Так, 669 тысяч рублей были направлены на оплату фактически невыполненных работ, 97 тысяч рублей, выделенных на содержание кладбищ, были израсходованы на другие цели. Также выявлено ненадлежащее документальное подтверждение оплаты услуг по сбору и вывозу мусора с территории кладбищ на сумму 3,2 млн рублей.

Также установлено, что при закупке услуг по содержанию кладбищ на 2023–2024 годы не были соблюдены правила определения и обоснования начальной цены единицы работы, а также не были применены конкурентные способы закупки при заключении отдельных контрактов на общую сумму почти 5,9 млн рублей.

Помимо этого, выявлены нарушения в сфере имущественных отношений. На территории кладбища «Северное» размещено имущество сторонней организации без правовых оснований, а четыре земельных участка под кладбища используются в отсутствие оформленных правоустанавливающих документов. Учреждение не обеспечило регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования на пять земельных участков общей кадастровой стоимостью почти 50 млн рублей. Также установлено несоответствие фактического использования земли виду разрешённого использования в микрорайоне Фотеево. Зафиксирована недостача шести объектов основных средств на сумму 130 тысяч рублей, а также завышение в отчётности данных об обеспечении выполнения обязательств на 917 тысяч рублей.

Была неверно применена классификация расходов, что привело к искажению отчётности на 4,7 млн рублей. Кроме того, 43 единицы имущества, находящиеся в пользовании учреждения, не отражены в бюджетной отчётности. Нарушены правила ведения бухгалтерского учёта материальных ценностей — часть имущества не учитывалась на забалансовых счетах до момента утилизации. Проверка показала также, что порядок учёта основных средств не соблюдается: отсутствуют инвентарные номера, карточки заполнены с нарушениями, а некоторые 317 частей единого объекта ошибочно учтены как самостоятельные элементы.

В ходе проверки состояния кладбищ установлено несоблюдение установленных правил их содержания. На отдельных объектах отсутствует необходимая информация для посетителей, не оборудованы площадки для временного хранения отходов. Кладбища сельских населённых пунктов не обеспечены контейнерами для мусора, что нарушает положения действующего муниципального регламента. Помимо этого, выявлены основания для внесения изменений в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения для актуализации сведений о муниципальных кладбищах. Не приняты также муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления участков земли для создания семейных (родовых) захоронений.

Для устранения выявленных нарушений Счётная палата внесла представление в адрес МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и направила информационные письма в адрес Управления городским хозяйством и Управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила. Итоговый отчёт направлен в Нижнетагильскую городскую думу и главе города. Материалы контрольного мероприятия переданы в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила и МУ МВД России «Нижнетагильское».

Кроме того, в соответствии с планом деятельности, Счётная палата провела три выездные проверки, одну внешнюю проверку отчёта об исполнении бюджета за 2024 год и одно экспертно-аналитическое мероприятие.

Общий объём выявленных в результате проверок нарушений и недостатков за девять месяцев составил 928,8 млн рублей. Из этой суммы 501 тысяча рублей приходится на нецелевое использование бюджетных средств, около 9 млн рублей — на нарушения при формировании и исполнении бюджета, 23,8 млн рублей — на нарушения законодательства о закупках, а 895,4 млн рублей — на ошибки в бюджетном учёте и бухгалтерской отчётности. Для устранения выявленных недостатков Счётная палата направила 4 представления руководителям учреждений и 8 информационных писем в адрес органов администрации Нижнего Тагила. По результатам проверок трём должностным лицам был снижен размер премии на общую сумму 6,2 тысячи рублей. В результате предпринятых мер внесены изменения в 9 муниципальных правовых актов, приняты 2 муниципальных правовых акта и один локальный нормативный акт.

Материалы проверок направлены в прокуратуру Ленинского района, которая по их итогам внесла 8 представлений об устранении нарушений и возбудила 2 дела об административных правонарушениях. За девять месяцев 2025 года устранены нарушения на общую сумму 107,3 млн рублей, из которых 55 тысяч рублей составило нецелевое использование средств, почти 3,5 млн рублей — нарушения при формировании и исполнении бюджета, 81,1 млн рублей — ошибки в учёте и отчётности, 3,3 млн рублей — нарушения в распоряжении муниципальным имуществом, и 19,3 млн рублей — нарушения законодательства о закупках.

Кроме контрольных мероприятий Счётная палата провела 14 экспертиз проектов решений Нижнетагильской городской Думы в бюджетной сфере, по результатам которых сделано 12 замечаний и предложений, из которых 9 были учтены.