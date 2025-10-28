В Нижнем Тагиле суд оштрафовал мужчину за дискредитацию ВС РФ в соцсетях

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) в отношении местного жителя Евгения. По версии правоохранителей, тагильчанин во «ВКонтакте» разместил комментарий, в котором выразил своё негативное мнение о ВС РФ.

Участвующий в деле прокурор просил о привлечении мужчины к административной ответственности, считая его вину полностью доказанной. Сам Евгений в суд не явился, просил о рассмотрении дела в его отсутствие, признав вину в совершенном правонарушении. При назначении наказания суд принял во внимание, что Евгений совершил административное правонарушение впервые, признал вину и раскаялся в содеянном.

В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.