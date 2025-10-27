Житель Нижнего Тагила расчленил бензопилой своего собутыльника

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и расчленении своего знакомого.

По версии следствия, в июле этого года обвиняемый распивал алкоголь со своим 59-летним знакомым в садовом доме в одном из коллективных садов в районе посёлка Монзино под Нижним Тагилом. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой потерпевший пригрозил обвиняемому убийством, держа в руках нож. Обвиняемый в ответ ударил своего приятеля, от чего тот упал и дал возможность выхватить нож из рук. Потерпевший попытался выбежать на улицу, однако получил удар ножом в спину, вследствие чего потерял много крови и скончался на месте.

В попытке скрыть следы преступления обвиняемый расчленил тело, отрезав электрической пилой руки, ноги, голову и нижнюю часть туловища, после чего упаковал все части в пакеты. Один из пакетов мужчина выбросил в близлежащий водоём, а остальные вывез в поле.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.