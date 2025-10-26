Конкуренты Демидовых — братья Осокины

Почти с самого начала развития металлургии на Среднем Урале среди промышленников, которые решились осваивать местные богатства, развернулась острая конкурентная борьба как за ресурсы, так и за рынки сбыта. Например, хорошо известно многолетнее противостояние Демидовых и Строгановых, которое закончилось в конце концов примирением. Однако были у Демидовых и другие конкуренты, которых «тульские уговорщики» боялись сильнее могущественных баронов. Одними из них были пермские солевары Осокины, нажившие состояние на добыче и продаже соли, и поставках продуктов питания в Петербург. В 1724 году они обратили своё внимание на месторождения уральских руд.

Свою экспансию на Урал двоюродные братья Пётр Игнатьевич и Гавриил Полуектович Осокины начали с покупки «по схожей цене» в 1728 году участка земли близ речек Шуртан и Иргина, в 30 верстах от Красноуфимска, где три года назад были найдены богатые месторождения железной и медной руды. На купленных землях Осокины построили два железоделательных завода, а из полученного железа начали производство сельскохозяйственного инвентаря и посуды, которые продавали на ярмарках Пермской губернии. Демидовы всерьёз забеспокоились, когда в 1730 году на Иргинских заводах Осокиных начали выплавлять ещё и медь, и изготавливать самовары и медную посуду. При этом Осокины проводили гибкую ценовую политику, и продукция их заводов продавалась на 15–20% дешевле, чем демидовская.

Иргинский завод (фото неизв. автора, 1909 г. / общ. достояние)

Никита Демидович послал своего сына Акинфия договориться с братьями-солеварами о едином ценообразовании, но переговоры ничем не закончились.

Осенью 1735 года «главный горный командир» Василий Татищев представил на утверждение Высочайшего кабинета свой проект о привлечении частных капиталов к разработке горы Благодать: «…дабы желающие надежно могли там искать своей и государственной пользы». Этот документ предполагал участие частного капитала в разработке рудника и строительстве завода у горы Благодать на паях с казной. В том же проекте он упомянул и Петра Осокина как первого, желающего «вступить в строение заводов для плавки благодатских руд». 29 октября 1735 года кабинет издал указ, которым утвердил принцип, по которому допускались к разработке Благодати частные промышленники. И снова в документе фигурировала фамилия Осокина. Пётр Игнатьевич к тому времени «за свой кошт» провёл изыскания в окрестностях горы, учёл планы казны по строительству двух заводов на Кушве и Туре и нашёл ещё одно подходящее место на реке Салде, где он хотел бы построить свой завод. Кроме того, он достиг соглашения с Иваном Куроедовым, который в то время руководил строительством Кушвинского завода, о взаимной помощи в добыче и перевозке руд и угля.

В ходе этих изысканий Пётр Осокин наткнулся на ещё одно месторождение железной руды, близ строящегося Баранчинского передельного завода (будущий Волковский рудник) и тут же отправил заявку на новый завод в Горную канцелярию и Берг-коллегию. Акинфий Демидов был вне себя от гнева и досады: это самое месторождение его рудознатцы обнаружили ещё год назад, и заводчик держал его «про запас», на случай если придётся ставить домну на Баранчинском заводе. Прошло ещё немного времени и осокинские «лозоходцы» обнаружили месторождение медной руды вблизи деревни Балакино. А это было уже совсем рядом с Нижним Тагилом. Акинфий Никитич решил осадить резвого конкурента и подключил административный ресурс в лице младшего брата Никиты, который за время службы в Берг-коллегии оброс нужными связями на самом высоком уровне. Начатая тяжба затянулась на несколько лет. Её итоги стали неутешительными для обеих сторон конфликта. Осокиных лишили прав на несколько открытых ими месторождений железной руды, и вычеркнули из списка пайщиков Кушвинских заводов. Акинфий Никитич лишился завода в Баранче и нескольких рудных мест, открытых его рудознатцами на реках Кушве, Лае и Актае. Кроме того, Осокины отсудили у Демидовых несколько малых медных рудников, на которых велась добыча руды для Суксунского завода.

Раздосадованный Акинфий разослал своим приказчикам распоряжение: «Осокинским людишкам впредь проезд через наши заводы и дачи воспретить, и в перевозке грузов с наших пристаней отказать, а тех, кто сей указ нарушит, отправлять под караулом в Екатеринбург, как татей».

Первые жертвы этого противостояния появились 11 февраля 1740 года, когда на Курьинской пристани, находившейся тогда в ведении Демидовых, были задержаны жители Иргинского завода Тимофей Пушников и Михаил Сергеев, которые везли «6 кадей мёду, 6 кулей орехов и медный самовар, весом 16 фунтов, заводской собственной работы». Нарушителей под конвоем отвели в Екатеринбург и передали таможенным чиновникам. Разбирательство длилось без малого месяц и закончилось тем, что мёд и орехи были возвращены задержанным, а самовар... бесследно исчез. А спустя два месяца выпуск похожих самоваров наладил Суксунский завод. Летом того же 1740 года суксунские самовары появились на Ирбитской ярмарке по цене 3 рубля 75 копеек, что на 1 рубль и 5 копеек дешевле, чем стоил самовар Иргинского завода.

Суксунский завод Демидовых (рис. неизв. автора, XVIII в. / общ. достояние)

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1709006/pub_5ffd868ef2385a3dfbfa44c5_5ffd8eb5f2385a3dfb0cf148/scale_1200)

Братья Осокины вступили в затяжную торговую войну с Демидовыми. Они открыли несколько месторождений медной руды в районе современного города Красноуральска, и заявили их в Берг-коллегию. Добытую руду частично везли на Иргинский завод, а частично продавали в казну в счёт пошлин и казённых сборов. Кроме этого, Осокины развернули производство древесного угля, который также шёл на продажу. Для углежжения брались в аренду участки леса и нанимались работники из числа государевых крестьян, для которых строились небольшие деревни и так называемые выселки на 8–10 дворов. Уголь хорошо покупался как заводоустроителями, так и частными лицами.

Акинфий Демидов бросил все силы на строительство новых заводов вблизи осокинских владений. Бымовский, Шаквинский, Ашапский заводы — все они строились как медеплавильные, но рудники при них быстро истощились, и их пришлось либо переоборудовать в молотовые, либо искать для них новые источники сырья.

Война с Осокиными съела много демидовских денег. Сначала нужно было выкупить земли у башкирских и татарских общин, затем внести в казну налоги, а, дождавшись положительного решения Берг-коллегии, везти на места будущих заводов стройматериалы, включая лес и камень, а главное — людей, которых у Акинфия Никитича и без того было мало. Тем не менее, все три завода заработали, правда, в качестве вспомогательных производств Суксунского завода.

Напряжённость между Осокиными и Демидовыми начала спадать вскоре после смерти Акинфия Никитича. Его сыновья в годы «коллегиального правления» заводами сумели договориться с Осокиными о прекращении демпинга. Союзниками Демидовых в этом стали Иван и Григорий Мосоловы — потомки тульского купца Алексея Перфильевича Мосолова, одного из тульских конкурентов Демидовых. Они выкупили у Осокиных два медеплавильных завода, чем уравняли доли осокинской и демидовской меди на внутреннем рынке.

Завершилось противостояние двух династий уральских промышленников в 1774 году, когда полки Емельяна Пугачёва захватили Иргинский завод. Заводчане встретили самозваного царя хлебом и солью, дали в его войско около ста человек, но, несмотря на любезный приём, Пугачёв приказал разрушить завод, сжечь плотину и спустить воду из заводского пруда. Осокины восстановили завод в 1777 году, но вскоре дела у купцов разладились и, чтобы избежать полного разорения, они продали часть своих предприятий московскому купцу Андрею Кнауфу. Новый владелец оказался ещё менее удачливым предпринимателем, и быстро довёл заводы до разорения. К 1828 году все осокинские заводы на Урале были взяты в казённое управление.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

