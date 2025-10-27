Житель посёлка Черноисточинск под Нижним Тагилом отдал мошенникам более 500 тысяч рублей в надежде купить автомобиль

В дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» обратился 32-летний житель Черноисточинска с заявлением о мошенничестве.

Как оказалось, мужчина связался в мессенджере с «менеджером по продажам» Алексеем, которого нашёл в группе . Алексей предложил купить автомобиль Hyundai Santa Fe стоимостью 1 230 000 рублей, но для оформления сделки необходимо сначала оплатить таможенную пошлину в размере более 500 тысяч рублей.

По указанию мошенника, мужчина перевёл необходимую сумму на продиктованный счёт через кассу одного из отделений банка. На следующий день Алексей направил голосовое сообщение с просьбой внести оставшуюся сумму для заключения договора купли-продажи, но потерпевший отказался, после чего мошенник перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.