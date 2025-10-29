Прокурором Ленинского района Нижнего Тагила назначен Григорий Битюков

Прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила возглавил Григорий Битюков, который ранее занимал должность прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Приказ о назначении генерального прокурора состоялся 16 октября. К исполнению обязанностей я приступил с 27 октября. Исполняет обязанности Нижнетагильского природоохранного прокурора Артур Штир», — рассказал АН «Между строк» Григорий Битюков.

Напомним, кадровая перестановка произошла в связи с тем, что 30 июня текущего года на пенсию ушёл Владимир Мартынов, который возглавлял прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила последние 10 лет.

В органах прокуратуры Григорий Битюков работает с 2007 года, после окончания Уральской государственной юридической академии. Начинал карьеру со старшего помощника прокурора Невьянска. В 2008 году продолжил службу в Невьянской городской прокуратуре. В 2011 году перевёлся в Екатеринбург, где продолжил службу в должности старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества областной прокуратуры. В 2015 году назначен исполняющим обязанности межрайонного природоохранного прокурора Нижнего Тагила. С 2016 года занимал должность заместителя прокурора Верх-Исетского района Екатеринбурга. В 2018 году утверждён на должность прокурора Тугулымского района Свердловской области.

Артур Штир ранее был заместителем прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.