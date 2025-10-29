В Нижнем Тагиле на Вагонке сбили на зебре 11-летнюю самокатчицу

Накануне, 28 октября, в Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 61-летний мужчина за рулём Volkswagen Touran, двигавшийся по улице Володарского со стороны улицы Алтайской в сторону Ленинградского проспекта, не заметил и сбил 11-летнюю девочку, которая неожиданно выехала на зебру на самокате. Ребёнок был госпитализирован, однако после оказания разовой медицинской помощи отпущен домой.

В Госавтоинспекции призвали родителей внимательно относиться к досугу детей и регулярно повторять с ними правила дорожного движения, а водителям напомнили о необходимости снижать скорость при проезде мест, где возможно появление детей.