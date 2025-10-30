В Красноуральске обокрали известного актёра Вячеслава Воскресенского

В Красноуральске Свердловской области сотрудники уголовного розыска оперативно задержали двух местных жителей. Их подозревают в жестоком нападении на известного актёра Вячеслава Воскресенского, сыгравшего главную роль в культовом фильме-сказке «Финист — Ясный сокол».

Преступление произошло в квартире актёра. Злоумышленники пришли к нему под предлогом одолжить бытовой инструмент. Когда 77-летний хозяин открыл дверь, один из преступников ударил Вячеслава в челюсть, требуя деньги на наркотики.

Пожилой мужчина потерял сознание, а нападавшие похитили около 100 тысяч рублей — его накопления на ремонт жилья. Супруга актёра, инвалид первой группы, пыталась позвать на помощь, но злоумышленники скрылись с похищенным.

На следующий день Вячеслав обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска быстро раскрыли преступление, установив маршрут похитителей и их причастность к нападению. По ходатайству следствия суд арестовал обоих подозреваемых. В ближайшие месяцы они будут находиться в СИЗО Нижнего Тагила.

Сейчас полиция проверяет задержанных на причастность к другим нападениям на граждан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. По этой статье подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. На допросе задержанные раскаялись, принесли извинения Вячеславу и выразили готовность возместить нанесённый ущерб.

Вячеслав Воскресенский родился в 1948 году в Тюмени. В 1975 году дебютировал в главной роли в фильме «Финист — Ясный Сокол». После завершения съёмок и выхода фильма Воскресенский играл в Свердловском (ныне Екатеринбургском) драмтеатре. В 2011 году переехал в Красноуральск, где занялся педагогической деятельностью. В последние годы Воскресенский сосредоточился на кинопроизводстве, став одним из основателей продюсерского центра.