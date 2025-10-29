Происшествия

Тагильчанку оштрафовали за то, что она пустила за руль своей машины сына, находившегося под наркотиками

29.10.2025 16:32
Жительницу Нижнего Тагила оштрафовали за то, что она передала управление своим автомобилем марки Kia сыну, находившемуся под наркотиками. Как сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда, инцидент произошёл в июле текущего года ночью на Уральском проспекте. 

3 сентября постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Тагилстроевского судебного района женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения (части 2 статьи 12.8 КоАП РФ) и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев.

При рассмотрении дела у мирового судьи тагильчанка свою вину не признала и утверждала, что не знала о состоянии сына и не заметила никаких внешних очевидных признаков его опьянения. Не согласившись с постановлением мирового судьи, она подала жалобу. Однако районный суд доводы женщины посчитал неубедительными. 

Суд указал, что при остановке иномарки признаки опьянения водителя были очевидными для инспекторов ДПС и не могли остаться незамеченными, в том числе, для его мамы, которая находилась в салоне автомобиля. Не соответствующее обстановке поведение водителя стало основанием для его медицинского освидетельствования, которое подтвердило наличие наркотических веществ в организме.

Суд принял во внимание, что при рассмотрении дела у мирового судьи тагильчанка собственноручно давала письменные объяснения о признании своей вины. Оснований для самооговора судом не установлено.

Оценив все обстоятельства дела, судья пришёл к выводу, что позиция женщины является попыткой избежать ответственности за серьёзное административное правонарушение.

Решением судьи Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила постановление мирового судьи о привлечении тагильчанки к административной ответственности оставлено без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

