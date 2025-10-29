Тагильчанку оштрафовали за то, что она пустила за руль своей машины сына, находившегося под наркотиками

Жительницу Нижнего Тагила оштрафовали за то, что она передала управление своим автомобилем марки Kia сыну, находившемуся под наркотиками. Как сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда, инцидент произошёл в июле текущего года ночью на Уральском проспекте.

3 сентября постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Тагилстроевского судебного района женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения (части 2 статьи 12.8 КоАП РФ) и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев.

При рассмотрении дела у мирового судьи тагильчанка свою вину не признала и утверждала, что не знала о состоянии сына и не заметила никаких внешних очевидных признаков его опьянения. Не согласившись с постановлением мирового судьи, она подала жалобу. Однако районный суд доводы женщины посчитал неубедительными.

Суд указал, что при остановке иномарки признаки опьянения водителя были очевидными для инспекторов ДПС и не могли остаться незамеченными, в том числе, для его мамы, которая находилась в салоне автомобиля. Не соответствующее обстановке поведение водителя стало основанием для его медицинского освидетельствования, которое подтвердило наличие наркотических веществ в организме.

Суд принял во внимание, что при рассмотрении дела у мирового судьи тагильчанка собственноручно давала письменные объяснения о признании своей вины. Оснований для самооговора судом не установлено.

Оценив все обстоятельства дела, судья пришёл к выводу, что позиция женщины является попыткой избежать ответственности за серьёзное административное правонарушение.

Решением судьи Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила постановление мирового судьи о привлечении тагильчанки к административной ответственности оставлено без изменения. Решение суда вступило в законную силу.