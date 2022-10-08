Заграница нам поможет. В начале 1930-х годов иностранные инженеры и рабочие активно участвовали в строительстве нижнетагильских заводов  

Иностранные специалисты, трудившиеся в первой половине 1930-х годов на строительстве крупных нижнетагильских и уральских предприятий, внесли большой вклад в дело советской индустриализации. Они обладали высокой квалификацией, отличались хорошей дисциплиной, добросовестным отношением к труду, внесли много рацпредложений, поощрялись премиями, награждались почётными грамотами Наркомата тяжёлой промышленности СССР. Но с середины 1930-х годов они были вынуждены уехать из Советского Союза по политическим и идеологическим причинам, а те, кто не успел, попали под каток репрессий.

О том, что в годы «большого индустриального скачка» строительство уральских заводов-гигантов велось с помощью иностранных специалистов и рабочих, в СССР долгое время не говорили. Хотя не совсем понятно, чего опасались советские идеологи, ведь большинство из приезжих, занятых на строительстве УЗТМ, УВЗ, НТМЗ и других предприятий Урала, были самыми настоящими пролетариями: рабочими строительных специальностей, электриками, монтажниками, оставшимися без работы в годы экономического кризиса в Европе и американской Великой депрессии.

В поисках заработка они объединялись в коммуны и разъезжали по всему миру, брались за любую работу, лишь бы прокормить свои семьи. В 1930 году, узнав, что в Советском Союзе начинается строительство крупных заводов и фабрик, некоторые коммуны через бюро Коминтерна в своих странах стали обращаться к советскому правительству и предлагать услуги на стройках народного хозяйства.

Одними из первых, кто обратил внимание на иностранных рабочих, был председатель Высшего совета народного хозяйства СССР, будущий народный комиссар тяжёлой промышленности СССР Григорий Константинович Орджоникидзе. Возглавив Наркомтяжстрой, он начал активно привлекать иностранцев для строительства новых предприятий. Несмотря на то, что оргнаборы на стройки народного хозяйства ежегодно привлекали десятки тысяч рабочих рук, большинство строителей «светлого социалистического будущего» были выходцами из деревень, погнавшимися за длинным рублём. Они не имели строительных специальностей и использовались на работах, которые не требовали квалификации. К тому же большинство завербованных не горели желанием уезжать далеко от своих родных мест, а тем более на Урал или в Сибирь. С иностранными рабочими таких проблем не было: они готовы были ехать хоть на край света. И с началом строительства промышленных предприятий в СССР иностранные инженеры и рабочие стали прибывать на стройплощадки Урала.

В июле 1930 года бюро обкома ВКП(б) Уральской области вынесло на рассмотрение вопрос «о создании надлежащих условий труда и быта для граждан иностранных государств». К этому времени на стройки Урала уже прибыли 80 инженеров и техников металлургической отрасли, 64 специалиста лесной, 250 рабочих и специалистов горной промышленности. Почти сразу стала очевидна разница в квалификации между иностранцами и советскими рабочими. На тех участках, где трудились «пролетарии-интернационалисты», работы выполнялись качественно и в срок, а иногда и досрочно. Тогда как бригады, сформированные из завербованных крестьян и неквалифицированных рабочих, со сменными заданиями не справлялись. Иностранцы выступили с предложением создавать смешанные бригады, чтобы они могли делиться навыками со своими советскими товарищами. На некоторых стройках так и поступили, и это немедленно дало положительный результат.

Американская интернациональная коммуна «Цемент» работала на Вагонстрое (УВЗ). Коммуна была сформирована в Нью-Йорке в 1930 году. В её составе были не только американцы, но и финны, чехи, немцы, французы, голландцы. Иностранцы ударно трудились и обучали прогрессивным методам строительства своих советских друзей. Так, на Уралвагонстрое за один год иностранцы обучили более 500 рабочих различных строительных специальностей.



Американские рабочие коммуны «Цемент» на Уралвагонстрое

(фото неизв. автора из архивов музея УВЗ / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/202.jpg)



В справках, поступавших в обком ВКП(б) со строящихся предприятий, отмечались «большая тяга иностранцев к советской действительности, их добросовестное отношение к труду, аккуратность, дисциплинированность, внесение ряда ценнейших предложений».

Гидрогеолог Высокогорского железного рудника Александр Васильевич Тутунин вспоминал: «У нас было несколько иностранных коммунаров. Все простые люди, потомственные рабочие, всю жизнь трудившиеся в горнодобывающей отрасли. Работали они всегда споро, постоянно выполняя и перевыполняя нормы. По бытовой части от них не было никаких претензий. Они сами говорили, что у них в Америке бытовые условия зачастую бывали хуже. Зарплата их тоже устраивала: когда мы пробовали сравнить их зарплаты там и здесь, получалось примерно одинаково. Конечно, были и неудобства, главным из которых являлся языковой барьер. А ещё они не боялись критиковать и вслух говорили о недостатках. Например, их очень возмущали случаи пьянства на рабочем месте».

В Нижнем Тагиле в первой половине 1930-х годов только на строительстве УВЗ и НТМЗ трудились 84 иностранных инженера и 132 рабочих. Многие приезжали с семьями, и это было проблемой: семейных, да ещё с детьми, не поселишь в общем бараке, а детей, не знавших по-русски ни слова, не отправишь учиться в обычную школу.

В 1932 году Наркомтяжпром разослал на стройки Урала и Сибири циркуляр, в котором советским и партийным руководителям под личную ответственность предписывалось обеспечивать прибывающих иностранных инженеров, техников и рабочих достойным жильём, продуктовым довольствием и «использовать их на узких и ответственных постах предприятий». Но если обеспечить иностранцев продуктами и работой не составляло труда, то с жильём в Нижнем Тагиле в те годы были сложности. Каждое предприятие решало жилищный вопрос своим путём. Кто-то снимал для «коммунаров» квартиры, кто-то расселял их в гостиницах, кто-то, как на НТМЗ, строил отдельное общежитие повышенной комфортности. На Уралвагонстрое для приезжих построили на Пихтовых горах коттеджный посёлок с клубом, отдельной котельной, баней и прачечной. Иностранцы, видя такое отношение к ним, работали с утроенной энергией. «Рабочие интербригады» участвовали в соцсоревновании, не раз поощрялись премиями, награждались почётными грамотами Наркомата тяжёлой промышленности. Возглавлял американскую коммуну инженер Леон Эллис Сважиан, награждённый ранее орденом Ленина за вклад в строительство заводов в Харькове.

«Америка» — коттеджный посёлок для иностранных рабочих Вагонстроя (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-33.userapi.com/impf/Ivmt5d3CAMFSSpBzxr95B-7hIU4Xt9EFWmfsBQ/NYDE0rZUGyg.jpg) Двухэтажный коттедж в посёлке для иностранных специалистов УВС (УВЗ), предназначенный под клуб и библиотеку (фото неизв. автора, 1933 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1930_031.jpg)

В архивных документах 1932–1933 годов неоднократно встречаются сообщения не только о трудовых успехах иностранных рабочих, но и об их активном участии в общественной жизни: «коммунары» с удовольствием выходили на субботники, принимали участие в праздниках и спортивных состязаниях. Отмечались случаи, когда они становились подписчиками на облигации внутреннего займа. К началу лета 1932 года на стройках Уральской области работали уже 2349 иностранцев.



Строительство «Дома коммуны» для иностранных рабочих в посёлке Тагилстрой (фото неизв. автора, 1930 г.)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Vid-doma-inostrannyh-rabochih-1930-g..jpg)



Примеру рабочих-коммунаров последовали и некоторые американские компании, решившие заработать в период Великой депрессии. Так, руководство Caterpillar Inc. в начале 1930-х годов предложило советскому правительству выпускаемую фирмой строительную технику по демпинговым ценам. Канавокопатели, бетономешалки и трактора «Катерпиллар» попали практически на все крупные промышленные стройки Советского Союза, в том числе в Нижний Тагил. Иностранная техника отличалась высокой производительностью и надёжностью, в комплект входили запчасти и спецодежда.



Гусеничный трактор Caterpillar на строительстве УВЗ

(фото неизв. автора / фонд музея УВЗ / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//13-Nizhnij-Tagil.-Pervyj-traktor-UVZ..jpg)



Хорошо зарекомендовали себя немецкие экскаваторы «Менк» гамбургской компании Menck und Hambrock. На Урал они поставлялись в большом количестве. Правда, поставки велись через посредников, так как в отношении Германии действовали международные санкции и СССР тоже, пусть только на словах, присоединился к ним.



Экскаватор Menck III на строительстве УВЗ

(фото неизв. автора / фонд музея УВЗ / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/uvz//93-Nizhnij-Tagil.-Stroitelstvo-UVZ.-Arhiv-UVZ..jpg)



Ударный труд иностранных рабочих отмечался практически во всех городах Урала, где велось строительство промышленных предприятий. Из 64 приезжих специалистов и рабочих треста «УралМеталлургСтрой», который строил НТМЗ в Нижнем Тагиле, 42 числились ударниками коммунистического труда. В Златоусте, на инструментальном заводе, бригада, сформированная из иностранцев, подала 24 рационализаторских предложения, 22 из них были приняты. На заводе в Лысьве иностранцы внесли 23 рацпредложения с общим экономическим эффектом 300 тысяч рублей. На первоуральском заводе «Хромпик» рабочие из Германии по собственной инициативе оставались работать после окончания смены, если того требовала производственная необходимость.

В 1932–1933 годах участились случаи, когда иностранцы по окончании контрактов подавали заявления в партийные органы с просьбой предоставить им советское гражданство. В Нижнем Тагиле шесть «коммунаров» женились на русских девушках и тоже приняли решение остаться в Советском Союзе навсегда. Возможно, эта тенденция получила бы развитие, если бы не руководители некоторых строек и заводов, которые стали притеснять иностранцев, прежде всего немцев и итальянцев, мотивируя это тем, что правительства Италии и Германии начали проводить враждебную по отношению к Советскому Союзу политику. Несправедливые претензии к «коммунарам» привели к тому, что уже к началу 1935 года количество иностранных специалистов на стройках Урала сократилось наполовину.

Отток иностранцев совпал с сокращением темпов индустриализации в СССР. К тому времени в Москве закрылось бюро Госпроектстроя, где разрабатывались проекты 450 крупных индустриальных предприятий Советского Союза, а трудившиеся в нём специалисты из США уехали домой, не завершив работы, в том числе и по Ново-Тагильскому металлургическому заводу (НТМЗ). Мало кто знает, что проект НТМЗ купили в США у корпорации United States Steel Corporation, а если точнее, у её Питтсбургского филиала Carnegie Steel Company, которому, в свою очередь, завод спроектировали инженеры германского концерна Круппа. Для адаптации проекта завода и его привязке к месту Высший совет народного хозяйства СССР подрядил фирму Albert Kahn Associates Inc. из Детройта, специалисты которой были введены в структуру треста Госпроектстрой. Ответственными за окончательный вариант проекта НТМЗ стали промышленный архитектор Альберт Кан (США), крупный советский специалист по промышленной архитектуре Анатолий Степанович Фисенко и «архитектурный генерал» эпохи советского конструктивизма Виктор Александрович Веснин.



Фотоколлаж автора

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/d0/Альберт_Кан.jpg / https://www.urbipedia.org/images/7/72/Anatolii_Stepanovich_Fisenko.jpg / https://volga37.ru/wp-content/uploads/2012/04/Vesnin-Viktor-1.jpg)



Факт несоветского происхождения проекта НТМЗ не скрывался до начала 1936 года, но затем упоминания об этом были исключены из истории по идеологическим причинам, поскольку причастный к созданию проекта концерн Круппа стал работать на фашистскую Германию.



Строительство НТМЗ в 1933 году (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_165_02.jpg)



В 1935 году, когда секретарь ЦК ВКП(б) Николай Ежов начал курировать НКВД, участились случаи доносов на иностранных специалистов, в которых они обвинялись в шпионаже в пользу Италии, Германии, Англии, Франции. Большинство после бесед в НКВД уехали из СССР. Те же «коммунары», кто не покинул нашу страну в 1935-м, уже через год попали под каток репрессий.

К началу 1940 года об иностранных инженерах и рабочих в Нижнем Тагиле напоминали только построенные для них здания. В «Доме коммуны» на Тагилстрое открылся клуб, а в посёлке для иностранцев на Вагонке разместились профилакторий и районная библиотека.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный

-----------------------------

По материалам:

1. В. Каплюков. Урал индустриальный // Бакунинские чтения: материалы XIV Всероссийской научной конференции. Екатеринбург: изд-во УМЦ УПИ, 2020.

2. Н. Тарасов. Американские коммунары // газета «Весь Тагил», № 4 от 19.08.2010.

3. http://tagil-press.ru/publications/32701/arhivnye-dokumenty-ob-inostrannyh-specialistah-na-urale-v-1920-1930-e-gg.

4. http://historyntagil.ru/history/2_20_235.htm.

5. К. Ирбе. Участие иностранных ученых и специалистов в строительстве и освоении промышленных предприятий Урала в годы 2-й пятилетки (1933–1937). Свердловск: УПИ, 1974.

6. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 10. Д. 696.

7. ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 8. Д. 27. и др.