Мэрия Нижнего Тагила: Реальная стоимость билета на трамвай составляет 46 рублей

Действительная стоимость билета на одну поездку в трамвае Нижнего Тагила, учитывая все затраты, составляет 46 рублей. Об этом на комиссии Нижнетагильской гордумы по бюджету сообщил начальник управления городским хозяйством Александр Охремчук, передаёт ИА ‭«Все новости‭».

«Реальная стоимость, если мы говорим из расчёта начальной максимальной цены контракта, составила бы 46 рублей с учётом амортизации. Без учёта амортизации — 35 рублей», — заявил чиновник.

С 1 июля тагильчане платят за проезд в трамвае 28 рублей, стоимость билета для льготников на 8 рублей меньше. Разницу компенсирует перевозчику городской бюджет. С января по сентябрь власти потратили 34 млн 677 тысяч рублей на 4 млн 334 льготных поездки.

Стоимость контракта с МУП «Тагильский трамвай» на 2024 год составляет 145 млн рублей. За первые девять месяцев текущего года на пассажирские перевозки было израсходовано чуть более 101 млн рублей. В сумму контракта включены не только расходы на проезд горожан, но и затраты предприятия на ремонт вагонов и инфраструктуры.

«Тагильский трамвай» — убыточное предприятие, и его финансовые потери продолжают расти с каждым годом. По данным сервиса контрагентов Rusprofile, в 2022 году убытки компании составили 62,9 млн рублей, а за 2023 год — 105,6 млн рублей, что означает рост показателя на 67,5%. При этом мэр Владислав Пинаев пообещал увеличить сумму нового контракта с МУПом, который планируется опубликовать до середины декабря. Как сообщили ИА «Все новости‭» в пресс-службе администрации, дополнительные средства из городского бюджета помогут повысить зарплаты вагоновожатых, особенно на фоне зарплат водителей муниципальных автобусов, которым обещали ежемесячный доход в 70 тысяч рублей.

«Я доволен работой коллектива “Тагильского трамвая”. Нужно сказать, что уровень заработной платы специалистов не соответствует сегодня тому объёму работы, который они исполняют. Если по обновлению подвижного состава трамвайного парка нами вопрос закрыт, то по росту заработной платы вопрос пока остаётся не решённым. Надеюсь, что с февраля мы его урегулируем», — отметил мэр.