Полиция ХМАО-Югры задержала браконьера из Нижнего Тагила, ловившего «краснокнижных» осетров 

Сотрудники полиции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры задержали жителя Нижнего Тагила, подозреваемого в незаконной добыче особо ценных видов рыб в акватории реки Обь, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленнику удалось поймать 55 особей стерляди и 23 экземпляра сибирского осетра, который внесён в Красную книгу Российской Федерации, используя лодку с подвесным мотором и ставную сеть. Согласно результатам проведённой ихтиологической экспертизы, общий ущерб, причинённый государству, оценивается в сумму свыше 11 миллионов рублей.

При осмотре места хранения улова полиция обнаружила не только рыбу, но и оружие. Среди находок оказались нарезное и три гладкоствольных ружья, а также 1700 патронов разного калибра, часть из которых была изготовлена кустарным способом. Выяснилось, что это оружие было похищено.

Возбуждены уголовные дела по ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных), ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), ст. 226 УК РФ (хищение оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Все дела объединены в одно производство.

В отношении тагильчанина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.