На трассе под Нижним Тагилом при загадочных обстоятельствах погиб подросток

В ночь на 29 сентября 2024 года 16-летний тагильчанин Артур (имя изменено. — Прим. ред.) уехал на мотоцикле своего отца из села Мокроусское, где находился в гостях у бабушки, в село Петрокаменское, чтобы провести время с друзьями. Как рассказал АН «Между строк» отец подростка Сергей, со слов очевидцев, ребята находились около Петрокаменского центра культуры, когда между Артуром и его ровесником Данилом (имя изменено. — Прим. ред.), который приехал с друзьями на ВАЗ-2106, возник конфликт из-за того, что парень взял мотоцикл его сына без разрешения. Словесная перепалка закончилась потасовкой, и Артур уехал на мотоцикле в сторону села Мокроусское.

«Была драка, ребёнок уехал на мотоцикле, проехал больше половины пути, оставалась пара километров, и мотоцикл улетел в кювет. Телефон и очки оказались аккуратно лежащими рядом, как будто их кто-то положил. Хотя его телефон всегда был в кармане под замком, а очки в такой ситуации должны были слететь», — рассказывает Сергей.

По мнению отца, после аварии Артур пошёл вдоль дороги в обратном направлении и безуспешно пытался остановить проезжающие мимо автомобили. Утром в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что проехал по телу Артура, лежавшему на дороге. От мотоцикла молодой человек ушёл не более чем на 500 метров.

«Примерно в то же время, когда произошла трагедия, на весовом контроле (в районе деревни Беляковки) засветились номера автомобиля, на котором ехал Данил с тремя друзьями. На автомобиле нашли ткань и волосы, но, как сообщили в СК, экспертиза ещё не пришла. Ещё в Следственном комитете сказали, что допросили всех, кто проезжал в это время, и из них Данил один подозреваемый», — говорит отец Артура.

В Следственном комитете от комментариев АН «Между строк» воздержались.