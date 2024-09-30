Под Нижним Тагилом неустановленный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Нижнетагильская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП со смертельным исходом, которое произошло утром 29 сентября на 44-м километре автодороги Николо-Павловское — Петрокаменское.

По предварительным данным, неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент он разыскивается сотрудниками полиции. В результате ДТП мужчина скончался на месте. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю явиться в полицию для дачи объяснений, кроме того, граждан, ставших очевидцами данного ДТП или располагающих какой-либо информацией, просят сообщить об этом в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: + 7 (3435) 47-70-01, 97-65-84. Конфиденциальность гарантируется.