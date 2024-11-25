В Нижнем Тагиле при пожаре погиб 55-летний мужчина

22 ноября в 12:16 на пульт оперативных служб поступил сигнал о пожаре на 4-м этаже в доме № 29 на улице Юности в Нижнем Тагиле. На место ЧП были направлены 3 единицы спецтехники и 8 человек личного состава. Спасатели установили, что в квартире горят домашние вещи, общей площадью 15 кв.м. Во время тушения пожарные нашли в квартире 55-летнего мужчину, медикам спасти его жизнь не удалось.

Предполагаемая причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём при курении. До прибытия пожарных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 6 человек. По факту пожара проводится проверка.