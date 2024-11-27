Врачи Нижнего Тагила провели первые операции по установке новой модели подкожных дефибрилляторов

Кардиохирурги Городской больницы № 4 Нижнего Тагила совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского Центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова впервые в Свердловской области установили двум пациентам подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы нового образца. Дорогостоящие импланты вживили молодым уральцам с тяжёлыми нарушениями сердечного ритма. Высокотехнологичная помощь доступна пациентам благодаря успешной реализации в Свердловской области национального проекта «Здравоохранение».

Устройства нового поколения отличаются от традиционных моделей большей безопасностью и технологичностью. Это буквально мини-компьютеры под кожей, которые программируют сердце на работу без срывов. Небольшой разрез и несколько суток наблюдения в стационаре позволяют пациентам с тяжёлой аритмией и другими кардиологическими патологиями избежать внезапной смерти.

«Неоспоримым преимуществом применения подкожных кардиовертеров-дефибрилляторов является отсутствие послеоперационных осложнений, которые могут возникать при имплантации стандартного устройства с внутрисердечными электродами из-за неизбежной травмы сосудов и манипуляций непосредственно в сердце», — рассказал участник мастер-класса, сердечно-сосудистый хирург Центра имени Е.И. Чазова Игорь Гришин.

Всего в России на сегодняшний день установлено около 300 подобных устройств, причём более 100 вмешательств выполнили специалисты Национального медицинского исследовательского Центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова. В ходе мастер-класса московские врачи обучили технологии коллег из кардиоцентра ГБ № 4 Нижнего Тагила, и теперь спасительное вмешательство доступно уральцам в межмуниципальном центре на базе данной больницы. Стоимость каждой имплантации составляет около 2,5 млн рублей, для пациентов по системе ОМС операции бесплатны.

«Совместно с московскими коллегами нам впервые удалось применить современный малоинвазивный метод лечения аритмии. Любая имплантация инородного предмета внутрь сердца сопряжена с риском, а здесь всё проводится подкожно, жизненно важные ткани и органы не затрагиваются. В дальнейшем заменить имплантат тоже не составит труда», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением ГБ № 4 Нижнего Тагила, сердечно-сосудистый хирург Владимир Родионов.

Прооперированные пациенты чувствуют себя хорошо, их уже выписали из стационара домой. Врачи отмечают, что новое поколение «умных» систем запуска сердца особенно хорошо подходит для активных людей трудоспособного возраста, так как сохраняет возможность заниматься спортом и безопасно переносить физические нагрузки.

«В рамках национального проекта “Здравоохранение” нам удалось значительно расширить кардиохирургическую службу. В учреждении успешно действует региональный сосудистый центр, для жителей Горнозаводского округа стала доступной высокотехнологичная медпомощь при инфарктах и инсультах. Ежегодно наши специалисты устанавливают более 40 классических кардиовертеров-дефибрилляторов, а теперь приступят к операциям с использованием новых моделей. За такими технологиями будущее», — подчеркнул главный врач Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.