Дмитрий Медведев посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле

Накануне зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил Нижний Тагил. В сопровождении генерального директора Концерна УВЗ Александра Потапова, полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артёма Жоги и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева он посмотрел демонстрационный показ танка Т-90М «Прорыв». На полигоне НТИИМ экс-главе государства продемонстрировали все возможности бронемашины, после чего он пообщался с экипажем и поблагодарил каждого танкиста за работу.

В сборочном цехе «Уралвагонзавода» Дмитрию Медведеву показали, как сегодня работает главный танковый конвейер страны и как ведутся работы по сборке и непрерывному совершенствованию танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв». Глава Александр Потапов рассказал представителю Совета безопасности о производстве перспективных изделий. Дмитрий Медведев также пообщался с коллективом танкостроителей и высоко оценил их ударный труд.

«Мне очень приятно находиться здесь, на вашем прославленном предприятии. Хочу вас искренне поблагодарить за то, что оно работает как часы. Особая благодарность тем, кто занимается ремонтом машин на переднем крае боевого соприкосновения, помогает нашим Вооружённым силам. Очевидно, что у нас впереди много работы. Мы все понимаем значение танков и других сложных технических изделий, которые здесь выпускаются. Недаром наша техника показала себя с самой лучшей стороны. Очевидно, что такие виды танков, как Т-90М “Прорыв”, с учётом проведения СВО в настоящий момент являются лучшими в мире. И это не расчёты аналитиков, не сравнение тактико-технических данных, а результаты реальной боевой работы», — сказал Медведев и наградил коллектив УВЗ орденом «За доблестный труд».