А вы знали? Секреты строительства барок, на которых тагильское железо уплывало по Чусовой в Москву, Петербург и Европу

В XIX веке самыми умелыми строителями речных грузовых судов — барок, стругов и дощаников —считались жители Шайтанки, что на берегу реки Чусовой. Почти все барки, перевозившие продукцию демидовских уральских заводов, строились именно здесь.

Строительство барки начиналось зимой. Одна-две шайтанские семьи брали подряд на постройку судна и «за свой кошт» начинали заготавливать строительный материал. Обычно на одну барку требовалось порядка 300 брёвен. Брёвна свозили на специальную стройплощадку — «плотбище», пилили их на брусья и доски, строили верфь со стапелями («склизнями»), и начинали работу. Сначала из длинных досок («лыжин») выкладывали днище барки, затем формировали носовые и кормовые закругления — «плечи». Носовые «плечи» были на пол локтя (20-22 см) шире кормовых, чтобы барка на плаву держала курс и не рыскала. Затем поперёк днища укладывали «кокоры» — среднего размера брёвна, которые пришивали к днищу деревянными гвоздями. К краям кокоры вертикально крепились стойки из брёвен — «огнива»; они служили уключинами для вёсел и на них наматывались тросы («снасти»). На носу и на корме вертикально укреплялись более высокие и крепкие брёвна — «пыжи». Так формировался «скелет» барки. Далее «скелет» обшивали досками различной толщины, ширины и профиля — «порубнями», «гарпинами», «поесьями», «боковнями». Доски крепились к огнивам, кокорам и пыжам деревянными гвоздями, и получался «короб» барки. Днище перекрывали поверх кокор настилом — «подмётом». Чтобы борта барки не распирало от грузов, на носу и на корме друг с другом их сцепляли деревянными брусьями, по три на носу и на корме. С кормы и с носа на них настилали палубы («стлани»). Центральную часть барки, которая называлась «льяло», перекрывали тесовой кровлей на два ската.

Для герметичности барку конопатили и смолили. Иногда ставили мачту. На корме строили помост для капитана. Если на барке плыл начальник каравана, то для него строили «казёнку» — каюту под кормовой палубой. На нос и на корму судна надевали массивные прямоугольные рамы из брусьев — «сопляки». Эти рамы предохраняли барку от удара о скалы; они же служили уключинами, если на барке было только два весла.

Барку тщательно снаряжали. На «огнива» наматывали тросы: ходовые, вытяжные и «травочные» снасти. Барка несла несколько якорей — «ходовых», «становых» и «лодейных». На корме лежали связки лотов — 50-килограммовых чугунных болванок с шипами; каждая связка состояла из 6 или 8 лотов; связки были прикреплены к барке цепями. В последнюю очередь изготовлялись огромные вёсла — «потеси». Потесь делали из цельного бревна. Один конец бревна стёсывали под лопасть, другой конец («валёк») вырезали в форме рукояти — «губы». За неё держался главный, самый сильный и опытный гребец из бурлаков — «подгубщик». Остальные бурлаки держали потесь за «кочетки» — столбики, продетые сквозь валёк. Летом на барке использовалось два весла; весной четыре. Руля у барок не было. Летом на судна грузили большие куски холста для прохождения обмелевших участков реки спруживанием.

Барка была готова. С плотбища её спускали на воду и отводили под погрузку. Большинство барок строилось на одну навигацию: по прибытию в конечную точку маршрута, после выгрузки металла, судно либо продавали целиком, либо разбирали и тоже продавали, но уже по более низкой цене. Но были и такие барки, которые осенью отводили назад на демидовские пристани. Такие суда изнутри обивались листовым железом, что придавало им дополнительную прочность и позволяло использовать барку неоднократно — до 10 раз.