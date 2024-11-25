Под Нижним Тагилом автомобиль насмерть сбил двух подростков-велосипедистов (ВИДЕО)

22 ноября года около 18:00 на трассе Кушва — Верхняя Тура произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое несовершеннолетних велосипедистов. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Explorer, двигаясь в сторону Кушвы, при обгоне не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном для манёвра расстоянии, в результате чего допустил наезд на двух несовершеннолетних велосипедистов, движущихся навстречу движению. после этого он съехал в кювет. Велосипедисты — юноши 16 и 17 лет — погибли на месте. По данному факту Следственным комитетом по Свердловской области в отношении 49-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы. Водитель задержан и помещён в изолятор временного содержания. Ему уже предъявлено соответствующее обвинение, вину фигурант признал. В ходе расследования проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.