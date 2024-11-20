Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор мужчине, зарезавшему своего собутыльника

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве приятеля.

По версии следствия, 10 декабря 2023 года в доме на улице Зерновой подсудимый распивал алкоголь вместе со своим 47-летним приятелем. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, подсудимый ударил собутыльника ножом в область груди. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Свою вину в совершении преступления осуждённый так и не признал, заявив, что потерпевшего он не убивал, а об обстоятельствах совершённого преступления и причинах ссоры ничего не помнит в силу нахождения в состоянии сильного алкогольного опьянения», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родственников погибшего, взыскав в их пользу с осуждённого 4 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.